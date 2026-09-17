СБУ поразила шесть российских самолетов и вертолетов в Ростове 1 17.09.2026, 11:23

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

Зеленский раскрыл результаты ночного удара по военному аэродрому.

Минувшей ночью Служба безопасности Украины нанесла мощные удары по военному аэродрому в Ростове.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

По словам главы государства, СБУ смогла успешно поразить сразу три российских самолета, а также три вертолета.

«Служба безопасности точно отработала по военному аэродрому в Ростове - подтверждено поражение самолета Ан-12, двух Ан-26 и еще трех вертолетов», - уточнил он.

Более того, минувшей ночью в рамках совместной операции СБУ, СБС, ГУР и СВР были нанесены новые удары по Ярославскому НПЗ.

На этом фоне Зеленский объявил о хороших результатах и в Черном море, однако никаких подробностей пока не раскрыл.

«Благодарю наших воинов, которые каждый день делают войну ощутимой для России... Каждый день отвечаем на агрессию. Россия должна выбрать мир», - подытожил Зеленский.

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