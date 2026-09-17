СБУ поразила шесть российских самолетов и вертолетов в Ростове

СБУ поразила шесть российских самолетов и вертолетов в Ростове1
- 17.09.2026, 11:23
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Зеленский раскрыл результаты ночного удара по военному аэродрому.
Минувшей ночью Служба безопасности Украины нанесла мощные удары по военному аэродрому в Ростове.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.
По словам главы государства, СБУ смогла успешно поразить сразу три российских самолета, а также три вертолета.
«Служба безопасности точно отработала по военному аэродрому в Ростове - подтверждено поражение самолета Ан-12, двух Ан-26 и еще трех вертолетов», - уточнил он.
Более того, минувшей ночью в рамках совместной операции СБУ, СБС, ГУР и СВР были нанесены новые удары по Ярославскому НПЗ.
На этом фоне Зеленский объявил о хороших результатах и в Черном море, однако никаких подробностей пока не раскрыл.
«Благодарю наших воинов, которые каждый день делают войну ощутимой для России... Каждый день отвечаем на агрессию. Россия должна выбрать мир», - подытожил Зеленский.