Аркадий Мошес о переговорах Коула и Лукашенко: Гора родила мышь 7 17.09.2026, 11:18

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Александр Лукашенко и Джон Коул

Фото: AP

Политолог объяснил, почему освобождение 25 политзаключенных не оправдало ожиданий.

25 политзаключенных были освобождены из мест лишения свободы в Беларуси 16 сентября. Спецпосланник США Джон Коул рассказал о том, что взамен снимаются американские санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром».

Дипломат добавил, что стороны «достигли большого прогресса» и он продолжит работать над тем, чтобы добиться освобождения еще большего числа людей «в самое ближайшее время».

Но такие заверения звучали и прежде, и многие полагали, что количество освобожденных политузников будет расти, исчисляясь не в десятках, а в сотнях. Контраст ожиданий и реальности оказался слишком резким. Каков же на самом деле прогресс и чего ожидать дальше на белорусско-американском треке?

Проект «Филин» обсудил с политологом, директором исследовательских программ по России, Восточной Европе и Евразии Финского Института международных отношений Аркадием Мошесом очередное освобождение белорусских политзаключенных. И чего ждать дальше на белорусско-американском треке.

— Если вы спросите меня, как одним словом охарактеризовать то, что произошло, я скажу: стыдно. Мне стыдно за западную дипломатию в целом и за американскую дипломатию в частности, что гора родила мышь, — подчеркнул Аркадий Мошес в комментарии «Филину». — Столько месяцев якобы велись переговоры, что-то согласовывалось до самого последнего момента, приезд Коула перенесли с 14 сентября на 15-е, а в результате получилось то, что получилось.

Вообще, я примерно чего-то такого и ожидал. Если бы режим совсем отказался освобождать людей, очевидно, встреча бы вообще не состоялась. Так что было понятно, что какое-то количество людей будет освобождено.

Но мы дошли до того, что возникает какой-то прейскурант. Появляется малозначимая в международном экономическом отношении, даже для белорусской экономики малозначимая «Лакокраска» — и ее разменивают на совсем небольшое количество людей.

Если пойти по этому пути, то в следующий раз будет какая-нибудь спичечная фабрика, потом какой-нибудь леспромхоз, потом пилорама. И за эту пилораму они, условно, будут давать два с половиной политзаключенных.

На мой взгляд, американцы должны остановиться, посмотреть в зеркало, передохнуть и понять, что так нельзя. Я не исключаю, что господин Коул в ближайшие месяцы потеряет свою нынешнюю должность. Хотя надо поблагодарить его за то, что он сделал раньше. Но сегодняшний обмен, безусловно, никоим образом нельзя внести в его актив и в целом в актив внешней американской политики.

Дональду Трампу, возможно, все равно. Он считает, что остановил восемь войн: для него, возможно, и размен двух с половиной заключенных на пилораму будет предметом гордости. Однако с точки зрения здравого смысла так продолжаться не может. Это тупиковый путь.

— Могло ли стать камнем преткновения, на ваш взгляд, то, что американцы намекнули или прямо сказали, что надо остановить репрессии, а это для Минска не то, что неприемлемо — невозможно?

— А надо не намекать. За последние годы, и процесс этот идет очень стремительно, Америка теряет уважение в мире в целом. Ее перестают бояться, потому что она не может добиться своего ни дипломатией, как в Беларуси, ни войной, как в Иране. И это плохо для будущего мира — должна быть какая-то страна, имеющая авторитет, с чьим словом будут считаться.

Поэтому нужно не снимать санкции, не торговаться таким образом, а усиливать давление на режим Лукашенко. Добиваться единства западных усилий, и так далее, и так далее. И вот тогда будут результаты.

Сегодня мы имеем ситуацию, в которой американцы и европейцы играют по разным нотам. Так что неудивительно, что получается какофония. Понятно, что для Беларуси, для ее экономики важно прежде всего то, что делают европейцы, а не то, что делают американцы. Но, тем не менее, я считаю, что жесткая позиция, единство усилий, ультимативные разговоры с Лукашенко, а не торговля, — это необходимые условия, без которых повлиять на действия Минска не получится.

Лукашенко, добавляет политолог, над американскими переговорщиками откровенно издевался:

— Когда человек садится и на голубом глазу американскому представителю говорит: знаете, а у нас нет политических заключенных, потому что нет соответствующей статьи в законодательстве. Честно говоря, мне кажется, что в этот момент господин Коул должен был встать, развернуться и улететь.

— Но этого не произошло. И теперь планы американцев «освободить всех к концу года» выглядят вообще нереалистично. А как может развиваться процесс дальше: станет на паузу или продолжится такой же вязкий торг, где Лукашенко будет стремиться не продешевить?

— Думаю, либо наступит пауза, потому что то, как процесс идет сейчас, это ужасно, либо будет идти вялотекущий тяни-толкай.

Почему возможна полная пауза. Потому что в Америке скоро выборы в Конгресс, и выяснилось, что Трампу нечего предъявить избирателю. С ноября он начнет готовиться к следующим выборам, президентским, в которых он участвовать не будет, но ему нужно, чтобы был избран человек, который мог бы быть его преемником. И надо будет придумывать какие-то очень большие успехи как во внешней политике, так и во внешней торговле. А этого не просматривается.

Трамп испортил экономические отношения не только с Европой, но и с Канадой, и я не знаю, что он должен будет сделать, чтобы американский экономический механизм вновь набрал обороты. Когда бензин у вас $6 за галлон, надеяться на то, что за вами пойдут избиратели, бессмысленно.

Поэтому, думаю, во внешней политике США приоритет получат те вопросы, которые серьезно могут в лучшую сторону изменить внутриэкономическую ситуацию. И Беларусь здесь не котируется никоим образом.

Если все же в Вашингтоне решат продолжить вялотекущие переговоры с Минском, то раз в полгода мы так и будем видеть размен нескольких человек на какие-то малозначащие экономические активы — события явно не исторического масштаба.

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