Россия получила 25 тысяч «рабов» из Северной Кореи для производства дронов 2 17.09.2026, 10:48

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Те, кто пытается бежать, рискуют репрессиями в отношении своих родственников в КНДР.

До 25 тысяч граждан КНДР в нарушение запрета ООН работают в России на производстве беспилотников для войны против Украины. Об этом говорится в докладе Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT), выдержки из которого приводит Bloomberg.

По данным исследователей, в том числе северокорейцы трудятся в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, где собирают дроны на базе иранских Shahed.

Рабочих из КНДР оформляют под видом студентов, чтобы обходить международные санкции. Их средняя зарплата составляет около $7500 в год, однако большую часть этих денег забирают власти республики. В некоторых случаях сумма изъятий превышает заработок, говорится в докладе.

Кроме того, власти КНДР жестко контролируют перемещения своих рабочих и их контакты с иностранцами. Те, кто пытается бежать, рискуют репрессиями в отношении своих родственников, остающихся в Северной Корее.

Сотрудничество Москвы и Пхеньяна в сфере труда дополняет их военное партнерство, включающее поставки оружия и отправку северокорейских военнослужащих в Россию.

Полученные средства идут на финансирование ядерной и баллистической ракетной программ КНДР, что также нарушает резолюции Совета безопасности ООН. По оценке MSMT, на конец 2025 года в России находились от 15 до 30 тысяч северокорейских рабочих, а в Китае — от 20 до 70 тысяч.

При этом Пхеньян считает Москву более привлекательным направлением, поскольку там зарплаты могут быть в пять раз больше, чем в Пекине. Согласно подсчетам MSMT, в целом северокорейские рабочие за рубежом принесли режиму Ким Чен Ына до $800 млн в 2025 году.

MSMT объединяет 11 стран, включая США, Южную Корею и Японию. Группа отслеживает соблюдение ограничений против КНДР. Она была создана после того, как Россия в 2024 году заблокировала продление мандата группы экспертов ООН, на протяжении 15 лет следившей за выполнением санкций в отношении Северной Кореи и развитием ее ядерного арсенала.

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