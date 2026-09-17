Советник президента Украины: Российские «Шахеды» используют мобильные сети Беларуси

Советник президента Украины: Российские «Шахеды» используют мобильные сети Беларуси11
- 17.09.2026, 10:55
- 3,094
Белорусская связь помогает собирать данные для прокладывания маршрутов дронов.
Россияне сменили тактику и используют беларусские мобильные сети для передачи информации и прокладывания безопасных коридоров для своих беспилотников, атакующих Украину. Об этом в интервью Radio NV рассказал внештатный советник президента Украины по технологическим вопросам и эксперт в области технологий Сергей Флеш Бескрестнов.
— Сейчас нельзя сказать, что Россия как-то использует Беларусь. У меня есть такое наблюдение — я уже писал об этом: если проследить за движением реактивных и обычных «Шахедов», то видно, что они держатся вблизи границы с Беларусью. И я пришел к выводу: вероятно, эти беспилотники имеют связь с коммерческими сетями LTE в Беларуси, — отметил Бескрестнов.
Он рассказал, что в российских «Шахедах» сейчас есть два LTE-модема: есть внешние антенны, есть сим-карты российского оператора с подключенным роумингом с Беларусью.
— То есть речь не идет о тех точках mesh-управления «Шахедами» в режиме реального времени, которые существовали ранее. Это совершенно иная история. Это трекинг, служебная информация: «Шахед» не управляется онлайн, он передает данные телеметрии — информацию о том, где он фиксирует работу средств РЭБ, а где их нет. Это важно для России: они используют эти данные для прокладывания маршрутных коридоров и анализа полетов своих беспилотников.
Флеш также отметил, что беларусские власти могли бы отключить или ограничить этот роуминг, но по каким-то причинам не делают этого. Кроме того, Бескрестнов предупредил, что Украине надо быть готовой к тому, что Минск может разрешить РФ использовать свою территорию для запуска беспилотников.
— Я много раз говорил: если, например, Беларусь разрешит россиянам запускать реактивные «Шахеды» со своей территории на запад Украины, это станет проблемой. Ведь под ударом окажутся Львов, Луцк, Ковель — абсолютно все города, находящиеся в зоне досягаемости реактивных «Шахедов». Это будет проблемой.
Да, сейчас мы не фиксируем, что Беларусь это делает. Но я понимаю, что постоянно проходят встречи Путина с Лукашенко, они о чем-то договариваются. И такой вариант действительно возможен — это вероятный сценарий. Нужно это понимать и выстраивать защиту с прицелом на будущее. И все меры безопасности, действующие сейчас в Киеве, возможно, станут актуальными и для западной части Украины, — заявил специалист.