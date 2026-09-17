США получили новый инструмент для наказания Путина

США получили новый инструмент для наказания Путина3
- 17.09.2026, 10:33
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Что Белый дом предпримет дальше?
Палата представителей США 16 сентября одобрила закон Линдси Грэма об «адских санкциях» против России и Ирана. Документ уже прошел Сенат и теперь может попасть на подпись президенту США Дональду Трампу. Главный вопрос заключается в том, решит ли Белый дом использовать новые полномочия для усиления давления на Путина и его доходы от войны против Украины, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Наиболее жесткая мера содержится в разделе 113. Он позволяет вводить пошлины до 100% против стран, которые в больших объемах покупают российскую нефть и газ или помогают обходить санкции. Под действие закона потенциально могут попасть Китай и Индия, а также некоторые партнеры США и ЕС.
Вашингтон сможет постепенно снижать размер пошлин, если государство сокращает закупки российских энергоносителей. Такой механизм уже применялся США в отношении покупателей иранской нефти.
«Закон может дать США возможность работать с другими правительствами, чтобы сократить доходы России от продажи нефти и газа», — пишут авторы.
Теперь многое зависит от решений Белого дома. Трампу предлагают не только подписать закон, но и публично продемонстрировать готовность быстро использовать его положения против Москвы. Это может усилить давление на Кремль и дать Вашингтону дополнительный рычаг на переговорах об окончании войны.
При этом у закона есть противники. Они опасаются, что администрация получит слишком широкие полномочия и сможет использовать тарифы против союзников. Второй сценарий также имеет право на жизнь. Белый дом может отказаться от жесткого применения закона — например, предоставить странам-импортерам российской нефти исключения из новых санкций. В таком случае пошлины до 100% будут существовать на бумаге, но Вашингтон практически не сможет использовать их для давления на Россию.
«Если администрация не будет выполнять закон, Конгресс должен выступить против и привлечь ее к ответственности», — убежден автор.
Теперь Конгрессу и Белому дому предстоит решить, превратится ли новый закон в реальный инструмент давления на Путина или его самые жесткие положения будут смягчены.