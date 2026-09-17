Конгресс США окончательно принял закон об «адских» санкциях против России

Конгресс США окончательно принял закон об «адских» санкциях против России39
- 17.09.2026, 7:38
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Документ направлен на подпись президенту.
В четверг, 17 сентября, Палата представителей Конгресса США окончательно приняла законопроект об «адских санкциях» против России и Ирана. Документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, теперь направляется на подпись президенту.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Х (Twitter) корреспондента «Радио Свобода» Алекса Рауфоглу.
Документ дает президенту Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители или помогающих России обходить санкции.
Кроме того, закон предусматривает санкции против российских чиновников, банков и теневого флота, а также продлевает действующие санкции против Ирана.
По результатам финального голосования законопроект HR 5334 поддержали 252 голоса против 154. Среди республиканцев «за» проголосовали 197, против - всего 6. Демократы разделились: 54 голоса «за» и 148 против. Независимый конгрессмен также поддержал документ.
Достаточное количество голосов для принятия закон набрал еще до завершения подсчета – в определенный момент «за» высказались уже 217 членов Палаты представителей.
Напомним, 7 августа Сенат США одобрил «адские санкции» против России и Ирана - за законопроект Линдси Грэма проголосовали 86 сенаторов, 11 были против.