Конгресс США окончательно принял закон об «адских» санкциях против России 39 17.09.2026, 7:38

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Документ направлен на подпись президенту.

В четверг, 17 сентября, Палата представителей Конгресса США окончательно приняла законопроект об «адских санкциях» против России и Ирана. Документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, теперь направляется на подпись президенту.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Х (Twitter) корреспондента «Радио Свобода» Алекса Рауфоглу.

Документ дает президенту Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители или помогающих России обходить санкции.

Кроме того, закон предусматривает санкции против российских чиновников, банков и теневого флота, а также продлевает действующие санкции против Ирана.

По результатам финального голосования законопроект HR 5334 поддержали 252 голоса против 154. Среди республиканцев «за» проголосовали 197, против - всего 6. Демократы разделились: 54 голоса «за» и 148 против. Независимый конгрессмен также поддержал документ.

Достаточное количество голосов для принятия закон набрал еще до завершения подсчета – в определенный момент «за» высказались уже 217 членов Палаты представителей.

Напомним, 7 августа Сенат США одобрил «адские санкции» против России и Ирана - за законопроект Линдси Грэма проголосовали 86 сенаторов, 11 были против.

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