Зеленский: Путин боится возвращения российских солдат с войны 17.09.2026, 7:27

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Президент Украины напомнил о мятеже «Вагнера».

Зеленский рассекретил, почему Путин боится останавливать войну Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что остановка войны сейчас не будет победой для Владимира Путина. Ключевой причиной он назвал недовольство российских военных после возвращения с фронта.

«Если Путин остановится сейчас, это не победа. Для них это совершенно противоположное», – сказал Зеленский в интервью CBC News.

По словам украинского президента, кремлевский диктатор может опасаться, что после возвращения с войны российские военнослужащие могут выступить против него.

Зеленский напомнил о событиях вокруг ЧВК «Вагнер», которые, по его словам, являются соответствующим прецедентом. «Он боится, что солдаты вернутся, разозлятся и обернутся против него. У него есть такой прецедент. Вспомните «Вагнера»», – заявил Зеленский.

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