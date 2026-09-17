Операция «Вивальди»: ВСУ продвинулись дальше запланированного 3 17.09.2026, 7:54

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Иллюстративное фото: EPA

И уничтожили многих российских офицеров.

Украинские военные смогли продвинуться дальше, чем планировали, в рамках операции «Вивальди». В ходе наступления в Донецкой области Вооруженные силы Украины ликвидировали немало российских офицеров, а также значительно пополнили фонд для обмена российскими пленными.

Осуществить эту сложную операцию удалось, в частности, благодаря информационной тишине. Подробности 16 сентября рассказал заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин в эфире «Суспільного».

«В районе Лимана сложилась сложная ситуация»: для чего была инициирована операция

Поводом для разработки плана «Вивальди» стала сложная ситуация, сложившаяся в районе Лимана, пояснил Максим Жорин. Российские военные пытались реализовать привычный для себя сценарий захвата населенного пункта, перерезания логистики, а затем непосредственного уничтожения самого города.

Эта операция была спланирована для того, чтобы россияне не смогли реализовать этот план и не создали для себя плацдарм для окружения Краматорска и Славянска.

«Чтобы этого не произошло, чтобы не возникла возможность создания плацдарма для захвата Краматорска и Славянска, в принципе эта операция и была инициирована», — пояснил Максим Жорин.

По его словам, перед военными стояла задача лишить россиян возможности продвигаться в украинский тыл, а также провести зачистку территории.

Уничтожение российских офицеров, пополнение обменного фонда и дальнейшее продвижение

Операция «Вивальди» также принесла немало других значительных результатов. Прежде всего, по словам Жорина, речь идет о ликвидации большого числа оккупантов. Он сообщил, что украинские военные уничтожили довольно большое количество офицерского состава противника. Немало военных оккупантов было взято в плен, что позволило осуществить одно из крупнейших пополнений обменного фонда за долгое время.

«В ходе этой операции было также уничтожено довольно большое количество офицеров противника, а значительная часть личного состава противника была взята в плен. Пожалуй, за последние годы это самое крупное пополнение фонда для обмена, которое было со стороны Украины», —

заявил военный.

Заместитель командира 3-го армейского корпуса также сообщил, что ВСУ удалось сохранить свое продвижение в тайне, в частности, благодаря системе «Железный купол». Она состоит из большого количества различных систем РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы), и в ходе операции «Вивальди» система уничтожила около 20 тысяч вражеских беспилотников.

Кроме того, Жорин рассказал, что операция «Вивальди» на самом деле является лишь первым этапом из четырех запланированных. Украинским военным удалось не только выполнить все поставленные задачи, но и продолжить продвижение дальше запланированного.

Напомним, 15 сентября стало известно, что в районе Лимана 3-й армейский корпус ВСУ провел операцию «Вивальди», в ходе которой очистил от инфильтрации 85 кв. км территории.

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