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Операция «Вивальди»: ВСУ наступают на севере Донбасса

  • 15.09.2026, 22:29
  • 7,612
Операция «Вивальди»: ВСУ наступают на севере Донбасса

В ходе нашумевшей операции были освобождены 85 кв. км украинских территорий.

В легендарном Третьем армейском корпусе поделились деталями первой части нашумевшей операции «Вивальди».

Подробности и кадры были опубликованы на официальном аккаунте подразделения.

Украинские военные отметили, что это был только «первый сезон» важной операции.

«3-й армейский корпус ликвидировал инфильтрованного противника и создал плацдарм для дальнейшего наступления. От оккупантов зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая и окраина Корового Яра — всего 75 кв. км территории. Деоккупировано Среднее — это еще 10 кв. км. Вместе это больше площади Житомира и почти как Чернигов. Что такое зачистка от инфильтрации? В зоне ответственности 3-го армейского корпуса основной тактикой противника были "флаговтыки". Малые группы противника, которые прятались в серой зоне, переодевались в гражданских, наводили удары по наших позициях и должны были обеспечивать медленное продвижение противника», — рассказали в корпусе.

Для того чтобы противодействовать угрозе, на тактическом уровне был создан объединенный штаб, который координировал действия специальных и разведывательных подразделений. Еще одним важным элементом операции стало перерезание логистики ВС РФ. Противнику пришлось переносить ключевые логистические звенья глубоко в тыл.

В результате операции потери ВС РФ живой силой составили около 1500 человек. Также враг потерял большое количество техники.

«Если свезти весь этот металлолом в одно место, получится гора высотой в пятиэтажку», — сообщили в 3-м корпусе.

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