Операция «Вивальди»: ВСУ наступают на севере Донбасса
- 15.09.2026, 22:29
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В ходе нашумевшей операции были освобождены 85 кв. км украинских территорий.
В легендарном Третьем армейском корпусе поделились деталями первой части нашумевшей операции «Вивальди».
Подробности и кадры были опубликованы на официальном аккаунте подразделения.
Украинские военные отметили, что это был только «первый сезон» важной операции.
«3-й армейский корпус ликвидировал инфильтрованного противника и создал плацдарм для дальнейшего наступления. От оккупантов зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая и окраина Корового Яра — всего 75 кв. км территории. Деоккупировано Среднее — это еще 10 кв. км. Вместе это больше площади Житомира и почти как Чернигов. Что такое зачистка от инфильтрации? В зоне ответственности 3-го армейского корпуса основной тактикой противника были "флаговтыки". Малые группы противника, которые прятались в серой зоне, переодевались в гражданских, наводили удары по наших позициях и должны были обеспечивать медленное продвижение противника», — рассказали в корпусе.
Для того чтобы противодействовать угрозе, на тактическом уровне был создан объединенный штаб, который координировал действия специальных и разведывательных подразделений. Еще одним важным элементом операции стало перерезание логистики ВС РФ. Противнику пришлось переносить ключевые логистические звенья глубоко в тыл.
Розкриваємо деталі та масштаби першого сезону «Вівальді» від Третього армійського корпусу.— Третій армійський корпус (@ab3army) September 15, 2026
Хто такі «флаговтики» рф і чому для боротьби з ними Трійка створила об’єднаний штаб, який на тактичному рівні координував дії спеціальних і розвідувальних підрозділів у межах єдиного… pic.twitter.com/vNQZIv5GJ1
В результате операции потери ВС РФ живой силой составили около 1500 человек. Также враг потерял большое количество техники.
«Если свезти весь этот металлолом в одно место, получится гора высотой в пятиэтажку», — сообщили в 3-м корпусе.