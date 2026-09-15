Памела Андерсон превратила зону выдачи багажа в подиум 8 15.09.2026, 18:22

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Памела Андерсон

Фото: Фото: GC Images

Знаменитости путешествуют с чемоданом за 1000 долларов.

Памела Андерсон, Кендалл Дженнер и Марта Стюарт показали, что чемодан в аэропорту может быть не просто практичной вещью, но и частью образа. Знаменитости путешествуют с дорогими моделями от Rimowa и Chanel, стоимость которых может достигать нескольких тысяч долларов, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Однако похожие варианты можно найти значительно дешевле. Издание отмечает несколько моделей, которые повторяют внешний вид звездного багажа и стоят от 46 долларов.

Андерсон заметили с белым чемоданом Rimowa стоимостью около $1250. Похожая модель Hanke с жестким корпусом и колесами, вращающимися на 360 градусов, продается примерно за $221. Покупатели хвалят ее за вместительность и прочную конструкцию.

Фото: GC Images

Марта Стюарт путешествует с металлическим чемоданом Rimowa, цена которого достигает $2000. Более доступная модель HotWay с алюминиевой рамой и замками вместо молнии стоит около $150. «Один из покупателей даже назвал его идентичным Rimowa», — пишет издание.

Кендалл Дженнер выбрала объемную сумку Chanel, которая также стоит тысячи долларов. Ее более доступный аналог от S-Zone продается примерно за $46 со скидкой. Вместительная дорожная сумка имеет внутренние и внешние карманы.

Фото: GC Images

Такие модели позволяют повторить стиль звездного багажа без огромных расходов.

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