Минчане: Как остановить вырубку деревьев? 2 15.09.2026, 13:29

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иллюстративное фото

Жители столицы требуют прекратить борьбу с зелеными насаждениями.

Минчанка kazlenok рассказала в Threads о новых вырубках деревьев в столице.

Тредчане из Минска, помогите советом, пожалуйста, - пишет она. - Есть ли у кого-то примеры обращений в администрацию за разъяснениями на тему вырубки взрослых деревьев и планов компенсаторных посадок?

Ситуация с вырубкой взрослых деревьев в районе улицы Карастояновой сильно беспокоит и хотелось бы получить ответы. Заранее спасибо всем откликнувшимся.

Может Threads поможет найти таких же обеспокоенных, чтобы составлять коллективные письма».

Пользователи соцсети дали автору поста несколько советов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Пишите жалобы на сайте обращение.бел и звоните в исполком, говоря что пишите туда жалобы.

- Коллективные жалобы работают лучше.

- Я слышала, у вас много кто переживает из-за вырубки деревьев, хорошо бы пообщаться с соседями.

- У меня был опыт обращений. Для каждого дерева должны быть документы о причине вырубки. Я просила в обращении предоставить для ознакомления документы о причинах, указать место компенсаторныз посадок. В целом, у рубщиков должны быть документы для вырубки на руках, или, если нет, звонила в «Зеленстрой» с вопросом о незаконной вырубке.

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