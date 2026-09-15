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Армения знает, как вырваться из «объятий» Кремля

  • 15.09.2026, 12:26
Армения знает, как вырваться из «объятий» Кремля

Еревану нужно быстро диверсифицировать торговлю.

Армения получила редкую возможность ослабить зависимость от России, однако Москве выгодно не дать Еревану достаточно времени для разворота на Запад. После переизбрания Никола Пашиняна в июне противостояние вокруг внешнеполитического курса страны стало заметно острее, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Ереван объявил о намерении подать заявку на вступление в Евросоюз. Премьер-министр понимает, что этот процесс может укрепить экономику и безопасность страны, но резкий разрыв с Москвой пока невозможен. Россия остается крупнейшим торговым партнером Армении и главным рынком для ее алкоголя, продуктов питания и другой продукции.

В Кремле требуют от Пашиняна определиться между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Путин предлагает провести референдум, утверждая, что участие в двух интеграционных объединениях несовместимо.

При этом Москва уже использует торговлю как инструмент давления. В мае Россия ограничила импорт армянской продукции, несмотря на членство Армении в ЕАЭС. Пашинян лично просил Путина отменить запрет, а теперь Ереван официально потребовал от самого союза снять российские ограничения.

«Главный вопрос для Армении сейчас заключается в том, сможет ли она достаточно быстро диверсифицировать торговлю, чтобы выдержать дальнейшее давление Москвы», — считают авторы.

Ситуация заметно отличается от 2013 года, когда Армения отказалась от соглашения с ЕС и присоединилась к российскому Таможенному союзу. Тогда закрытые границы с Турцией и Азербайджаном, а также зависимость от России как поставщика энергии и гаранта безопасности сильно ограничивали выбор Еревана.

Теперь условия меняются. Армения развивает связи с ЕС, странами Персидского залива и другими рынками. Оборот торговли с Россией за первые пять месяцев 2026 года снизился на 20,5%, а экспорт Армении в ЕС в первом полугодии вырос более чем на 80%.

ЕС также предоставил Еревану €52 млн и на два года упростил доступ армянских товаров на европейский рынок.

«Эти два года должны стать для Армении не временной помощью, а дедлайном для создания устойчивых торговых связей с Европой», — убеждены авторы.

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