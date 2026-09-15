Армения знает, как вырваться из «объятий» Кремля
- 15.09.2026, 12:26
Еревану нужно быстро диверсифицировать торговлю.
Армения получила редкую возможность ослабить зависимость от России, однако Москве выгодно не дать Еревану достаточно времени для разворота на Запад. После переизбрания Никола Пашиняна в июне противостояние вокруг внешнеполитического курса страны стало заметно острее, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Ереван объявил о намерении подать заявку на вступление в Евросоюз. Премьер-министр понимает, что этот процесс может укрепить экономику и безопасность страны, но резкий разрыв с Москвой пока невозможен. Россия остается крупнейшим торговым партнером Армении и главным рынком для ее алкоголя, продуктов питания и другой продукции.
В Кремле требуют от Пашиняна определиться между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Путин предлагает провести референдум, утверждая, что участие в двух интеграционных объединениях несовместимо.
При этом Москва уже использует торговлю как инструмент давления. В мае Россия ограничила импорт армянской продукции, несмотря на членство Армении в ЕАЭС. Пашинян лично просил Путина отменить запрет, а теперь Ереван официально потребовал от самого союза снять российские ограничения.
«Главный вопрос для Армении сейчас заключается в том, сможет ли она достаточно быстро диверсифицировать торговлю, чтобы выдержать дальнейшее давление Москвы», — считают авторы.
Ситуация заметно отличается от 2013 года, когда Армения отказалась от соглашения с ЕС и присоединилась к российскому Таможенному союзу. Тогда закрытые границы с Турцией и Азербайджаном, а также зависимость от России как поставщика энергии и гаранта безопасности сильно ограничивали выбор Еревана.
Теперь условия меняются. Армения развивает связи с ЕС, странами Персидского залива и другими рынками. Оборот торговли с Россией за первые пять месяцев 2026 года снизился на 20,5%, а экспорт Армении в ЕС в первом полугодии вырос более чем на 80%.
ЕС также предоставил Еревану €52 млн и на два года упростил доступ армянских товаров на европейский рынок.
«Эти два года должны стать для Армении не временной помощью, а дедлайном для создания устойчивых торговых связей с Европой», — убеждены авторы.