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В НАТО раскрыли ближайшие планы Кремля по Европе

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  • 15.09.2026, 11:57
  • 1,846
В НАТО раскрыли ближайшие планы Кремля по Европе

Ставка сделана на диверсии.

Россия пытается расшатать европейские демократии и отбить желание поддерживать Украину, прибегая к диверсиям и кибератакам. В НАТО объяснили, имеет ли эта тактика шансы на успех.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Одноразовые агенты» и поджог: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа».

Какую цель имеет Кремль

Представитель штаб-квартиры Альянса заявил, что враждебные попытки дестабилизировать Европу не являются чем-то новым. По его словам, главная цель таких действий - поколебать доверие к демократическим институтам и заставить западные страны отказаться от дальнейшей помощи Киеву.

Что заявили в НАТО

«Россия хочет создать страх, дестабилизировать наши общества и отговорить нас от поддержки Украины. Это не сработает. Союзники и партнеры продолжают наблюдать ряд гибридных действий или действий в «серой зоне», включая кибератаки, информационные угрозы, политическое вмешательство и саботаж» - сообщил представитель НАТО.

Какие угрозы фиксирует Альянс:

кибератаки;

информационные угрозы;

политическое вмешательство;

саботаж.

Что известно о диверсионной войне России в Европе

Между тем в НАТО ранее сообщалось, что Альянс усиливает киберзащиту и обмен информацией из-за угроз России.

По словам представителя НАТО, союзники договорились направить больше ресурсов в защиту критической инфраструктуры и расширить обмен данными, чтобы вовремя выявлять новые гибридные угрозы.

Напомним, в Польше обнародовали статистику расследований по шпионажу в пользу иностранных спецслужб.

За восемь месяцев 2026 года правоохранители открыли по меньшей мере 40 новых дел по соответствующей статье, в то время как за весь 2025 год таких производств насчитывалось 67.

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