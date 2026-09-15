Э-резиденты открыли в Эстонии более 4200 компаний с начала года
- 15.09.2026, 10:58
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Всего с момента запуска программы статус получили более 144 тысячи человек.
С начала 2026 года э-резиденты зарегистрировали в Эстонии более 4200 компаний - примерно на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 80% новых компаний, созданных э-резидентами, открыли люди, получившие этот статус в 2026 или 2025 году, сообщает err.ee.
С начала года к программе э-резидентства присоединились около 9000 человек. Среди получивших статус в первые месяцы года уже 34% успели зарегистрировать компанию в Эстонии - это рекордный показатель, сообщили во вторник, 15 сентября, представители программы э-резиденства.
По их данным, за первые семь месяцев года деятельность э-резидентов принесла Эстонии 57,6 млн евро прямого дохода. В том числе 35,3 млн евро составили трудовые налоги, 19,5 млн - подоходный налог с дивидендов, еще 2,8 млн евро — государственные пошлины.
Всего с момента запуска программы статус э-резидента получили более 144 000 человек из 187 стран. Они учредили или стали соучредителями более 44 000 эстонских компаний.
По данным программы, в 2025 году э-резиденты приобрели у эстонских компаний бизнес-услуги более чем на 18 млн евро. За год оборот от обслуживания э-резидентов вырос на 17%.
В программе отмечают, что примерно каждая пятая новая компания в Эстонии создается при участии э-резидента.
Справка Charter97.org
Э-резидент Эстонии — это иностранный гражданин, который не живет в Эстонии и не имеет там вида на жительство, но получил от государства цифровую ID-карту. Этот статус позволяет удаленно открывать и вести бизнес в юрисдикции Европейского союза, подписывать документы электронной подписью и управлять налогами онлайн.