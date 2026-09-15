Э-резиденты открыли в Эстонии более 4200 компаний с начала года 15.09.2026, 10:58

1,028

Всего с момента запуска программы статус получили более 144 тысячи человек.

С начала 2026 года э-резиденты зарегистрировали в Эстонии более 4200 компаний - примерно на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 80% новых компаний, созданных э-резидентами, открыли люди, получившие этот статус в 2026 или 2025 году, сообщает err.ee.

С начала года к программе э-резидентства присоединились около 9000 человек. Среди получивших статус в первые месяцы года уже 34% успели зарегистрировать компанию в Эстонии - это рекордный показатель, сообщили во вторник, 15 сентября, представители программы э-резиденства.

По их данным, за первые семь месяцев года деятельность э-резидентов принесла Эстонии 57,6 млн евро прямого дохода. В том числе 35,3 млн евро составили трудовые налоги, 19,5 млн - подоходный налог с дивидендов, еще 2,8 млн евро — государственные пошлины.

Всего с момента запуска программы статус э-резидента получили более 144 000 человек из 187 стран. Они учредили или стали соучредителями более 44 000 эстонских компаний.

По данным программы, в 2025 году э-резиденты приобрели у эстонских компаний бизнес-услуги более чем на 18 млн евро. За год оборот от обслуживания э-резидентов вырос на 17%.

В программе отмечают, что примерно каждая пятая новая компания в Эстонии создается при участии э-резидента.

Справка Charter97.org

Э-резидент Эстонии — это иностранный гражданин, который не живет в Эстонии и не имеет там вида на жительство, но получил от государства цифровую ID-карту. Этот статус позволяет удаленно открывать и вести бизнес в юрисдикции Европейского союза, подписывать документы электронной подписью и управлять налогами онлайн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com