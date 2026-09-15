«Бухта вдов» получила 14 премий «Эмми» 1 15.09.2026, 10:32

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Мэттью Риз

фото: bbc.com

Это рекорд для комедийного сериала.

В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии «Эмми»», передает ВВС.

Больше всего статуэток — 14 — получил комедийный сериал с элементами хоррора «Бухта вдов» о небольшом вымышленном городке на острове в Новой Англии. По сюжету новый мэр (его играет уроженец Кардиффа Мэттью Риз) пытается привлечь в Бухту вдов больше туристов, в то время время как местные жители уверены, что город проклят.

«Бухта вдов» получила «Эмми» как лучший комедийный сериал и выиграла почти во всех комедийных номинациях, кроме лучшей актрисы первого плана. Сериал побил рекорд по числу премий за один сезон для комедии, установленный год назад «Киностудией» (проект Сета Рогена получил 13 статуэток).

Мэттью Риз получил премию как лучший актер первого плана в комедийном сериале, Стивен Рут — как лучший актер второго плана, Кейт О'Флинн — как лучшая актриса второго плана.

При этом Риз получил «Эмми» еще и как лучший актер в минисериале за роль в триллере «Чудовище внутри меня» — и стал первым в истории актером, победившим в двух актерских номинациях за один вечер.

Лучшей актрисой первого плана в комедийном сериале стала Джин Смарт из «Хитростей». Это ее восьмая статуэтка, как и у Эллисон Дженни, получившей «Эмми» как лучшая актриса второго плана в драматическом сериале за роль в «Дипломате». Смарт и Дженни повторили рекорд Клорис Личмен и Джулии Луис-Дрейфус по числу премий «Эмми» среди актрис.

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