На новый дом белоруски рухнуло дерево 5 15.09.2026, 9:54

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Остатки рухнувшего во время шторма дерева на приусадебном участке. Вилейский район

Фото: «Первый информационный»

Власти «объяснили», почему его не спилили раньше.

Жительница деревни в Вилейском районе купила дом, а спустя несколько дней во время урагана на него рухнуло дерево с территории сельсовета. Женщина утверждает, что заранее предупреждала местные власти об опасности, но мер не приняли. В итоге крышу повредило, а добиваться компенсации ей пришлось уже через райисполком, передает «Зеркало» ссылкой на «Первый информационный».

Марта Гурман стала владелицей дома под Вилейкой в начале августа. По ее словам, еще при покупке ее насторожило большое дерево на соседнем участке, который относится к территории сельсовета. Она утверждает, что обратилась к председательнице Людвиновского сельисполкома до урагана.

«Приехали посмотреть вообще другой дом. Встретились здесь с местными жителями, и они нам показали вот этот дом. Он хороший был, добротный, не протекал, можно заезжать и жить. Договорились с хозяевами, заключили сделку, я забрала документы. Здесь стояло это дерево, оно меня уже тогда смущало. Я обратилась в сельсовет за несколько дней. Председателя на месте не было. Я ей позвонила, на что она мне в резкой форме ответила, что «никто ничего пилить не будет, пишите хоть президенту». В пятницу я уже позвонила председателю и сказала, что дерево лежит на нашем доме», — рассказала женщина.

В ночь с 6 на 7 августа по Беларуси прошел сильный ураган — больше всего досталось Вилейскому району. Именно тогда дерево рухнуло на дом Марты и проломило часть крыши.

«Спасибо нашему председателю за эту красоту, за то, что не обратили внимание на жалобы, что стояло дерево. Теперь у нас вот такой летний душ, все льется. Оно еще гниет. И власти считают, что возмещать ущерб совершенно не нужно», — сыронизировала владелица жилья.

Между тем председательница Людвиновского сельисполкома Наталия Шевелева утверждает, что Марта позвонила ей только 5 августа, то есть за день до начала непогоды. По ее словам, даже за несколько дней решить вопрос было бы невозможно, поскольку сначала дерево нужно официально признать аварийным.

«За деревья, которые расположены на общественной территории, несет ответственность сельисполком. Она обратилась ко мне, я ей разъяснила, чтобы удалить дерево и признать его аварийным, нужно написать заявление. Но, к сожалению, мы не успели ничего сделать и заявку подать не успели. Процедура такова, что нужно гражданину обратиться в сельисполком с заявлением. Потом мы направляем ходатайство в Вилейский опытный лесхоз. Затем, если дерево признается опасным, сельисполком направляет заявку в Вилейский центр по обслуживанию деятельности бюджетных организаций. В ночь с 6 на 7 число произошел сильный ветер. Мы выехали незамедлительно к месту происшествия. Марты не было, потому что она приезжает только на выходные. Мы с ней договорились, что мы ей поможем распилить дерево и убрать», — говорит Шевелева.

Марта же подчеркнула, что после этого разговора дерево действительно распилили, однако ветки и мусор ей пришлось убирать самой.

«Приехали, спилили, ветки и весь мусор остался, мы убирали все самостоятельно. Председатель предоставила б/у шифер и пленку. Все», — рассказала она.

Местные жители утверждают, что на дерево жаловались и раньше. Одна из них рассказала, что прежняя хозяйка дома неоднократно просила сельсовет обратить внимание на его состояние.

«У меня еще бабушка здесь жила, она постоянно обращалась, просила, потому что она как предчувствовала, что это дерево упадет. Но оно и предсказуемо, потому что у нас тоже липа огромная стоит. Она тоже упадет скоро. Уже три такие упали», — рассказала женщина.

Шевелева в свою очередь заявила, что никаких прежних обращений не получала, а само дерево визуально не выглядело аварийным.

«Нет, никто ко мне не обращался. Мы проезжаем, мониторим каждую деревню. Это происходит раз в месяц. И мы смотрим, если дерево сухое, наклоненное, либо признаки усыхания есть, то мы это сами видим и смотрим. Но я еще раз повторю, что это дерево визуально не выглядело больным, сухим. Оно было облиственное, визуально красивое», — говорит председательница.

Однако директор Вилейского опытного лесхоза Дмитрий Дрозд после осмотра пришел к другому выводу.

«Обращение от Людвиновского сельского исполнительного комитета поступило 10 августа. 13 августа, когда наши сотрудники сюда приехали, это дерево уже упало. Судя по тому, что я вижу в данной ситуации, вся центральная часть ствола полностью гнилая. Здесь ядровая гниль, суховершинность и явные признаки наклона дерева более 30 градусов от вертикальной оси произрастания дерева», — заявил он.

После этого Марта обратилась через службу 115 с просьбой проверить и другие деревья рядом с участком. Специалисты выехали в течение трех дней и признали их аварийными.

Добиваться компенсации женщина сначала пыталась через сельсовет, но получила ответное письмо с отказом от председателя. Шевелева заявила, что сельисполком не уполномочен решать такие вопросы, посоветовав обратиться в РУЧС, страховую компанию и Вилейский райисполком.

После обращения в райисполком, по словам Марты, комиссия приехала уже на следующий день. Зампредседателя Вилейского райисполкома Александр Катович сообщил, что специалисты зафиксировали ущерб и составили смету.

«Когда мы выехали на объект, мы увидели, что у человека разрушена пристройка при падении дерева. Мы увидели также уже восстановленную кровлю. На месте мы выявили, что те разрушения, которые были по несущим конструкциям некоторым, они были задолго до возникновения чрезвычайной ситуации. Ну, просто хозяйка раньше на это внимания не обращала. Произвели замеры, был составлен по факту дефектный акт, согласно которому потом была составлена смета по восстановлению ущерба, нанесенного при чрезвычайной ситуации», — рассказал Катович.

В итоге женщине согласовали компенсацию, и ее размер она сочла приемлемым.

«В принципе, меня все устраивает. Единственное, что сельский совет опять остается в стороне. На его участке стояло дерево, за которым они должны были ухаживать, за территорией», — заявила Марта.

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