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В этом сезоне в Беларуси будут одновременно циркулировать три вируса

  • 15.09.2026, 8:42
  • 3,056
В этом сезоне в Беларуси будут одновременно циркулировать три вируса

Эпидемиологи раскрыли подробности.

В предстоящем эпидемическом сезоне в стране будут одновременно циркулировать три вируса, предупредили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ).

По прогнозам специалистов, в текущем сезоне 2026−2027 годов ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и SARS-CoV-2.

Сейчас в стране фиксируют негриппозные респираторные вирусы (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы).

«Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям (ОРИ) стабильная и контролируемая, характерная для данного годового периода», — заверили в РЦГЭиОЗ.

В организациях здравоохранения завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19.

В сезоне 2026−2027 годов штаммовый состав вакцин против гриппа обновлен полностью по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Для вакцинации против инфекции COVID-19 будет доступна российская вакцина «Конвасэл». Против гриппа за счет бюджета будут прививать «Гриппол Плюс» (Россия).

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