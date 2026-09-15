В этом сезоне в Беларуси будут одновременно циркулировать три вируса 15.09.2026, 8:42

3,056

Эпидемиологи раскрыли подробности.

В предстоящем эпидемическом сезоне в стране будут одновременно циркулировать три вируса, предупредили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ).

По прогнозам специалистов, в текущем сезоне 2026−2027 годов ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и SARS-CoV-2.

Сейчас в стране фиксируют негриппозные респираторные вирусы (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы).

«Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям (ОРИ) стабильная и контролируемая, характерная для данного годового периода», — заверили в РЦГЭиОЗ.

В организациях здравоохранения завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19.

В сезоне 2026−2027 годов штаммовый состав вакцин против гриппа обновлен полностью по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Для вакцинации против инфекции COVID-19 будет доступна российская вакцина «Конвасэл». Против гриппа за счет бюджета будут прививать «Гриппол Плюс» (Россия).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com