Путина кинули самые «надежные» 4 Аббас Галлямов

15.09.2026, 12:19

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Аббас Галлямов

Патриоты оказались фейком.

Раньше «патриотом» было быть очень легко, для этого не требовалось терпеть личные неудобства. Теперь же, благодаря действиям ВСУ и санкциям, выясняется, что «патриотизм» имеет цену — и чем дальше, тем она выше. Вот тут россияне как раз и начинают чесать в затылках.

Здесь надо быть честными: наши люди — публика в основной своей массе циничная. Они привыкли выживать, а выживать — это значит приспосабливаться к обстоятельствам. Тут не до идеалов.

Повторю вопрос, который задавал уже неоднократно: куда подевались те обвешанные георгиевскими ленточками толпы «патриотов», которые раньше каждый год 9 мая шарахались по улицам российских городов, пугая прохожих криками «можем повторить»? Как только дошло до дела, они тут же рассосались и ничего повторять не хотят.

Путин любит жаловаться, что его кинул Запад, но, строго говоря, его кинула его собственная социальная база. Когда он смотрел на этих ряженых, он думал: «Можно воевать, вон у меня какая армия патриотов». Начал войну, а патриоты оказались фейком. Что это, как не кидалово? Я думаю, время от времени подобного рода мысли у Путина появляются.

Вообще это ужасно смешно: поверить в самим сконструированный миф о неком небывалом «патриотизме» россиян. Не помню кто, но он очень точно сказал, что от всех иных видов производимого человечеством продукта пропаганда отличается тем, что рано или поздно её начинает потреблять сам производитель.

Воистину.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

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