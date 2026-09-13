Путину поставили точный диагноз 12 13.09.2026, 9:24

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Фото: Getty Images

Совпадают все симптомы.

Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что у Путина выработалась зависимость от войны, подобная к наркотической.

«Поведение Путина похоже на человека, у которого зависимость от войны. Вот именно все критерии. Это человек, который не может от войны отказаться. Это человек, у которого меняется лицо, когда он говорит про войну. Алкоголик, который задумывается о том, что он вечером выпьет, улыбается. И Путин сейчас такой. У него абсолютная зависимость от этого», - заявил Михаил Шейтельман.

Интервью политтехнолога для канала «Апостроф TV» можно посмотреть на YouTube.

Политический эксперт напомнил важный факт периода начала полномасштабной войны: «Пожелания россиян никакого смысла не имеют, как не имели с первого дня, потому что если бы с первого дня мы были готовы удовлетворить их пожелания, то мы должны были закрыть Украину на замок и разойтись, потому что они хотят, чтобы Украины не было. Мы могли на это согласиться или не согласиться. Как видите, украинский народ на это не согласился, армия на это не согласилась и решила воевать».

Также Шейтельман назвал реальную цель Путина по войне в Украине: «Предложение со стороны России за это время не поменялось. Оно точно такое же: мы хотим вас убить всех и забрать все, что у вас есть. Других альтернатив они не предлагали никогда нам, поэтому за четыре с половиной года не появилось другого варианта, как вооруженное сопротивление и лишение России возможности воевать. «Ключ» в чем? Когда Россия не сможет воевать, тогда война закончится. Пока Россия может воевать, война будет продолжаться. Это, к сожалению, неизбежность».

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