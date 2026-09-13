Лукашенко выдал себя странными эмоциями 3 Артем Синицын, «Салідарнасць»

13.09.2026, 9:08

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«Удивление» диктатора легко понять.

Удивление дня. «Витебская область – самая счастливая! Кто бы мог подумать?»

Лукашенко ознакомился с результатами исследования по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси, которое в июле-августе 2026 года проводил провластный Институт социологии НАН Беларуси.

Выступая перед госпрессой на полигоне под Барановичами, он продемонстрировал во всей красе свою веру в придворную социологию.

«Я удивился: Витебская область – самая счастливая! Кто бы мог подумать? Значит, все-таки люди у нас крепкие. Мы все будем делать для того, чтобы витебчане не были разочарованы и дальше».

Удивление Лукашенко легко понять. На словах он не раз едва ли не хоронил регион. То публично признавался на «Дожинках» в Полоцке пару лет назад, что боится увидеть этот край безлюдным. То в порыве гнева, отчитывая местных чиновников, говорил, что мы можем обойтись без Витебской области.

Именно тут первыми начали отдавать узбекским бизнесменам убитые хозяйства – целиком и по частям. Витебские предприятия, не выдержавшие крепких рук государства, переходят под крыло приближенного ко дворцу бизнеса.

При таких вводных результаты исследования настроений жителей Витебщины и правда удивительны. Правда, реакция на это чудо социологии правителя не вселяет оптимизма. Переводя на простой язык: «Вы счастливы после всего того, что мы с вами сделали? Продолжаем в том же духе».

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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