Литва ответила на ультиматум Москвы 6 13.09.2026, 8:31

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Страна не откажется от решения по размещению ядерного оружия.

Литовские политики отвергли угрозы Кремля после заявлений пресс-секретаря диктатора РФ Дмитрия Пескова и заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном размещении ядерного оружия в стране. В Вильнюсе считают такие заявления попыткой политического и психологического давления, которое не должно влиять на решение государства.

Об этом сообщает LRT.

Заместитель председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас назвал слова представителя Кремля инструментом политического и психологического давления. По его словам, такая тактика России не нова, а изменение конституционной нормы само по себе не изменит статус Литвы с точки зрения Москвы.

Член парламентского комитета Дайнюс Гайжаускас также заявил, что Литва стала потенциальной целью России еще после вступления в НАТО. По его мнению, предупреждения Кремля адресованы не только Вильнюсу, но должны запугать население стран Альянса и продемонстрировать возможность давления на Запад.

Он добавил, что отмена конституционного запрета, по его мнению, необходима для того, чтобы Литва могла в полной мере использовать возможности обороны, предоставляемые НАТО. В противном случае страна рискует стать слабым звеном Североатлантического союза.

В то же время, ключевой ответ литовских политиков Кремля сводится к тому, что Литва уже находится среди потенциальных целей России из-за своего членства в НАТО, а потому угрозы Москвы не должны определять решения страны по собственной безопасности.

Контекст реакции политиков Литвы

Уже зимой Литва может внести изменения в Конституцию для разрешения размещения ядерного оружия на своей территории. Еще летом президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что среди лидеров парламентских партий существует «практически единодушная» поддержка идеи отмены запрета на ядерное оружие в стране.

Накануне Дмитрий Медведев Литва ответила на ультиматум Москвыпригрозил Литве последствиями в случае размещения на ее территории любого оружия, в том числе ядерного. Он заявил, что в случае российского ответа НАТО якобы не станет в защиту страны.

Из-за агрессии РФ в Украине и постоянного дрейфа Трампа от НАТО в европейские страны рассматривают различные средства для ядерной обороны.

К примеру, в конце июня 2026 года президент Финляндии Александр Стубб официально подписал поправки к закону о ядерной энергетике. Этот шаг окончательно позволил ввоз, транзит и хранение ядерного оружия на территории страны в рамках интеграции в оборонную систему НАТО.

А Польша и Франция начали конкретные переговоры о «ядерном зонте». Стороны провели первое заседание специальной координационной группы.

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