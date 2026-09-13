Лучший способ предотвратить большую войну в Европе Анна Гопко

13.09.2026, 2:00

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Фото: 82ОМБр

Нельзя ждать, пока Путин «проверит» НАТО.

Эти строки пишутся в ту неделю, когда Норвегия прощается с королем Харальдом V — последним норвежским монархом, лично пережившим оккупацию своей страны. Когда в 1940 году нацистская Германия напала на Норвегию, объявившую о своем нейтралитете, трехлетнего принца вывезли сначала в Швецию, а затем в США. Его отец и дед продолжали сопротивление из Лондона. Домой Харальд вернулся лишь в 1945 году.

Из этого опыта Норвегия сделала по меньшей мере два вывода: нейтралитет сам по себе не гарантирует безопасности, а сдерживание зависит от того, насколько высокой агрессор считает цену нападения.

После полномасштабного вторжения России король Харальд говорил о «новой серьезности», пришедшей в эту часть мира вместе с войной в Украине. Его сын, тогда кронпринц, а ныне король Хокон VIII, в мае 2025 года прибыл в воюющую Украину, посетил раненых военнослужащих и мемориал погибшим в Мощуне.

Нынешняя активность России дает норвежцам веские основания опасаться прямой войны с РФ. Украине этот сценарий знаком слишком хорошо: вторжения 2014 и 2022 годов не были внезапными решениями Кремля. Москва годами готовила почву: развивала агентурную сеть внутри украинских силовых структур, стягивала войска к границе, вела кампании по дезинформации и использовала религиозные и культурные институты как инструменты разведки и влияния.

Осторожность, которую Европа считает сдержанностью, Москва воспринимает как разрешение

Сегодня мы наблюдаем аналогичную подготовку в Европе. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), на протяжении почти 18 месяцев Россия проводила масштабную кампанию по ведению воздушной разведки с помощью беспилотников.

С августа 2024 года по февраль 2026 года аналитики зафиксировали активность 144 разведывательных беспилотников в воздушном пространстве более чем 10 стран НАТО. Почти половина инцидентов произошла непосредственно над военными объектами — в их числе авиабаза Рамштайн в Германии, французская военно-морская база Иль-Лонг и объекты совместного ядерного базирования НАТО; подобные цели трудно объяснить «хулиганством с дронами».

Кстати, для запуска части БПЛА Россия могла использовать свой «теневой флот».

У Норвегии — свой счет таких атак.

В 2022 году в Университете Тромсе задержали «бразильского ученого» Жозе Ассиса Джаммарию, который исследовал гибридные угрозы в Арктике. Он оказался полковником ГРУ Михаилом Микушиным — и был настолько ценен для Москвы, что в 2024 году его включили в масштабный обмен заключенными. В 2023 году Норвегия выслала в общей сложности 15 офицеров российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием.

Параллельно Россия оказывает давление на критическую инфраструктуру. В норвежском Киркенесе еще с 2017 года фиксируют глушение GPS, а после 2022 года оно стало практически ежедневным; помехи в работе навигационных систем затрагивают все 11 аэропортов Финнмарка. В конце августа этого года масштабная кибератака на норвежское Агентство по вопросам цифровизации нарушила работу ключевых государственных сервисов. Пророссийская группировка Server Killers взяла на себя ответственность за атаку, назвав ее «ответом» на оборонное соглашение между Осло и Киевом.

Все эти атаки складываются в единую систему подготовки к войне: разведка военных объектов, агентурная работа, давление на навигацию, а также на критическую и цифровую инфраструктуру. Тем не менее, Осло до сих пор действует осторожно, чтобы не перейти собственную внутреннюю черту и не спровоцировать «эскалацию» в своем понимании. Москва же воспринимает эту осторожность как разрешение на агрессию.

Для Севера российские амбиции имеют вполне практическое значение. Усиление РФ в Северном и Балтийском морях угрожает европейской инфраструктуре и морским маршрутам. В то же время Арктика остается критически важной зоной из-за ядерного фактора: базы подводных лодок РФ на Кольском полуострове расположены всего в 200 километрах от Норвегии.

Таким образом, российские «аппетиты» не ограничиваются Украиной — и министр обороны Норвегии прямо называет Россию главной угрозой безопасности Норвегии и ее союзников.

Масштабное оборонное партнерство как ответ на российскую угрозу

Для Северной Европы из этого следует практический вывод, который мы вместе с коллегами пытались донести до норвежских партнеров во время ежегодного форума Arendalsuka: поддержки Украины отдельными пакетами военной помощи уже недостаточно. Необходимо действовать слаженно, применяя стратегический подход и осознавая главную проблему: времени критически не хватает. Масштабное долгосрочное партнерство в сфере оборонной промышленности требовалось еще вчера.

Именно Украина, к сожалению, в глазах партнеров сегодня служит тем щитом, который сдерживает российскую военную машину и дает европейским странам критически важное время для перевооружения. За время полномасштабной войны украинский оборонный сектор превратился из потребителя помощи в главный оборонный хаб континента. По оценке президента Украины, производственные мощности украинского ВПК достигают около 60 млрд долларов в год, тогда как фактически профинансировано вдвое меньше.

Украина способна производить эффективное оружие, но вопрос в том, насколько быстро партнеры готовы инвестировать в масштабирование этих мощностей.

Северная Европа уже демонстрирует лидерство. «Датская модель» показала, как партнеры могут не только передавать оружие со своих складов, но и напрямую финансировать производство беспилотников, морских дронов, роботизированных комплексов и артиллерии на украинских предприятиях.

В 2025 году благодаря этому механизму Минобороны Украины привлекло почти 1,8 млрд долларов. Украина и Норвегия пошли еще дальше, запустив совместное производство украинских ударных БПЛА средней дальности на норвежской территории. Это принципиально новая модель: часть украинских оборонных мощностей переносится в безопасный тыл под «зонтик» НАТО, вне зоны досягаемости российских ударов по производственным цехам.

В 35-ю годовщину независимости Украина и Норвегия подписали два фундаментальных документа: соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal и Совместную декларацию о стратегическом партнерстве, предусматривающую поддержку Украины в размере около 9 млрд долларов в 2027 году.

Символично, что Декларацию назвали «Елизавета» — в честь дочери Ярослава Мудрого, ставшей королевой Норвегии. Связи Киева с Северной Европой возникли еще во времена викингов, а не в 2022 году, — и сегодня они обретают гораздо более практическое наполнение.

Норвегия планомерно увеличивает масштабы помощи: в рамках программы Нансена общий объем финансирования составляет не менее 274,5 млрд крон (€25,3 млрд) на 2023−2030 годы, и эта программа получила поддержку всех партий норвежского парламента. Это означает, что поддержка Украины не зависит от результатов предстоящих выборов. Параллельно Норвегия наращивает собственные оборонные расходы до 3,5% ВВП.

Ресурс есть. Нужно использовать его так, чтобы одновременно усилить Украину, сдерживающую Россию, и обороноспособность самой Норвегии.

Но и Норвегия нуждается в том, чего нет ни у одной страны Альянса в таких масштабах: украинском опыте современной войны высокой интенсивности, мгновенной обратной связи с фронта и технологиях, которые ежедневно проходят боевую проверку. В морских беспилотниках норвежские инженерные компетенции уже сочетаются с украинским боевым опытом.

Однако в европейских политических кругах все еще звучит старая песня об «эскалации»: мол, с углублением партнерства лучше повременить, чтобы не спровоцировать Россию. Между тем Россия атакует уже сейчас, а запоздалые решения стоят Украине жизней, территорий и времени, да и самой Европе оставляют меньше времени на подготовку.

Норвегия уже стала примером для других. Лидерство начинается там, где заканчивается осторожность: Осло должно решиться превратить двустороннее партнерство с Украиной в модель для всего региона и совместно с Украиной, а также партнерами из стран Северной Европы и Балтии, выстраивать общую оборонно-промышленную систему.

Вопрос уже не в том, нужно ли это делать, а в том, успеем ли мы до того, как Россия решит проверить пятую статью НАТО на практике.

Лучший способ предотвратить большую войну в Европе — сделать Украину достаточно сильной, чтобы победить и наказать РФ за агрессию, которая обернулась геноцидом украинцев и войной в Европе.

Ведь осторожность, которую Европа считает сдержанностью, Москва воспринимает как разрешение.

Анна Гопко, nv.ua

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