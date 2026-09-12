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Украинская разведка: Путин боится российской элиты

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  • 12.09.2026, 22:05
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Украинская разведка: Путин боится российской элиты
Фото: Getty Images

Анализ ГУР МО Украины основывается на реальных перехваченных документах РФ.

В Кремле существует раскол на две группы по поводу войны против Украины, а сам диктатор Путин опасается собственной элиты.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука.

По словам представителя ГУР, анализ украинской разведки основывается на реальных перехваченных документах РФ. В настоящее время в окружении Путина четко выделяются по меньшей мере две группы:

- первая выступает за продолжение войны против Украины;

- вторая стремится остановить боевые действия путём переговорного процесса.

«Во время потенциальных переговорных процедур становится очевидно, что режим действительно боится внутреннего коллапса и дестабилизации в стране», - отметил Скибицкий.

Кроме того, данные отслеживания внутриполитической динамики при подготовке к избирательным процессам в РФ показали заметное падение уровня поддержки провластных партий, в частности «Единой России».

«Это был четкий сигнал для режима», - сказал представитель ГУР.

По словам Скибицкого, Путин опасается влияния олигархов, помня опыт дела Михаила Ходорковского. Свидетельством этой тревоги есть конкретные шаги российской власти:

- принятие новых законов о мобилизации;

расширение полномочий спецслужб через более строгие указы по - безопасности;

- появление в СМИ публикаций о возможной реприватизации компаний и предприятий в России

- Я считаю, что для наших международных партнеров должно быть приоритетом четко понять, кто в российской элите действительно хочет остановить войну, а кто стремится к ее продолжению, - добавил он в ответ на вопрос, есть ли возможность у Запада «перекупить» несогласных с диктатором олигархов.

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