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«Трампа раздражает позиция Путина»

  • 13.09.2026, 4:10
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«Трампа раздражает позиция Путина»
Фото: Getty Images

Эксперт раскрыл закулисные детали переговоров.

После разговора Трампа с Путиным помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что глава Кремля изложил американскому лидеру свое видение того, что именно США могли бы сделать для прекращения войны. Вероятно, речь идет прежде всего о давлении на Украину. Об этом в интервью «Главреду» рассказал руководитель Центра общественной аналитики «Вежа», председатель благотворительного фонда «Новая дорога» Валерий Клочок.

«Скорее всего, да. Но Трамп сейчас не очень способен серьезно давить на Украину», - отметил эксперт.

По словам Клочка, возможности Трампа влиять на Киев стали более ограниченными после того, как основная финансовая нагрузка по поддержке Украины в значительной степени перешла к Европе. По его мнению, если бы финансирование оставалось преимущественно в руках Вашингтона, у президента США было бы больше рычагов влияния на украинскую сторону.

В то же время Трамп уже пытался оказывать давление и на Россию. Клочок напомнил, что американский президент ранее заявлял о нежелании вести переговоры с Путиным без конкретных договоренностей. Однако, по словам эксперта, позиция российского лидера раздражает Трампа, а быстро изменить ее он не может.

«Видно, что позиция Путина его раздражает. В то же время он не может быстро ее изменить, поэтому начинает торговаться. Путин видит, что Трамп торгуется, и повышает ставки. Это классика бизнес-переговоров», - пояснил Клочок.

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