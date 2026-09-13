«Лукашенко таким же голосом вторит Кремлю» 13.09.2026, 5:30

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Когда все поймут — будет уже поздно.

Российский диктатор Владимир Путин ведет гибридную войну против Европы, примером такой войны стала аннексия Крыма, заявил Павел Лакичук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI», в эфире Radio NV.

«Было заявление Путина, что России нечего делить с Европой, всё разделили по итогам Второй мировой войны. А я напомню: по итогам Второй мировой войны зона влияния и контроля Советского Союза простиралась до Восточной Германии. Вот тонкий намек на то, что дело не в Украине», – сказал он.

По мнению эксперта, российский диктатор ведет гибридную войну против Европы.

«Суть гибридной войны заключается не в том, как её понимают европейцы. Европейцы до сих пор считают гибридной войной ситуацию, когда предпринимаются какие-то допороговые действия – это ещё не война, это гибридная война, а вот как только начнётся настоящая война, тогда и начнётся. Но, по словам Герасимова, суть гибридной войны заключается в том, что противник не должен осознать, что с ним ведут войну, до того момента, когда ему уже пора капитулировать, когда он проиграл войну», – пояснил Лакийчук.

Он подчеркнул, что крымский случай был примером именно такой гибридной войны.

«Зелёные человечки входят в Крым, захватывают украинские объекты, Киев и Европа смотрят с удивлением и не понимают, что происходит. Совещание в СНБО, говорят: «Нет, нет, только не надо выводить танки, потому что это будет война». Наши европейские партнеры говорят: «Подождите, ничего не делайте, сейчас все станет ясно, когда все станет ясно, мы все решим». А потом Путин проводит псевдореферендум, включает Крым в состав Российской Федерации и говорит: «Нет, это были не зеленые человечки, это наши военные, а Крым теперь территория России». Все, война закончилась. Вот когда она закончилась, все осознали, что это была война", – пояснил эксперт.

Он продолжил, что именно такова стратегия Путина сейчас в отношении Европы, и в отношении Украины в том числе:

«Путин рассматривает Украину как плацдарм для наступления на Европу. Но при этом он говорит: «Нет, нет, не волнуйтесь». И Лукашенко таким же голосом заявляет о том, что Беларусь никому из своих европейских соседей не угрожает. Ни Литве, ни Эстонии, ни Польше не стоит беспокоиться. Украины в этом списке нет».

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