Трамп объяснил, где возьмет пять тысяч долларов каждому гражданину США 20 13.09.2026, 8:45

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

И на что их можно будет потратить.

Президент США Дональд Трамп объяснил, откуда могут взяться средства на выплаты пяти тысяч долларов каждому американцу в случае победы республиканцев. Также он сказал, на что можно будет потратить эти деньги.

Об этом сообщает CBS News.

Трамп назвал будущие выплаты «дивидендами Трампа». По его словам, единственным условием для получателей будет потратить эти деньги на территории США.

Сначала президент не объяснил, из каких средств будет финансироваться программа. По оценкам американских медиа, выплата по 5 тысяч всем совершеннолетним гражданам могла бы стоить более 1 триллиона долларов.

В новом интервью CBS News Трамп заявил, что для реализации замысла, по его мнению, может не потребоваться одобрение Конгресса.

«Мы считаем, что нет. Думаю, они сделают это, если это потребуется. Но мы считаем, что нет», - сказал он, отвечая на вопрос, должен ли Конгресс утвердить выплаты.

Трамп объяснил, что рассчитывает на средства от пошлин и других поступлений. По его словам, США уже получили «триллионы долларов» от тарифов и других источников.

В то же время, президент не привел конкретного расчета, который бы показывал, как именно тарифные поступления позволят профинансировать выплаты такого масштаба. В CBS отметили, что правовые основания для осуществления таких выплат без решения Конгресса остаются неясными.

Контекст заявления Трампа

Как уже сообщалось, Трамп представил эти выплаты как своеобразное вознаграждение гражданам за экономические успехи США. Также нужно учесть, что в США проживает около 270 млн. совершеннолетних граждан.

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