Кремль назвал невозможной встречу Зеленского с Путиным в Майами 9 13.09.2026, 8:21

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Архивное фото: ТАСС

В Москве сразу поставили жесткое условие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами для переговоров по завершению войны. В Кремле эту возможность сразу отвергли, назвав «невозможной».

Об этом сообщает France 24.

В интервью, обнародованном в субботу, президент Украины сказал, что готов встретиться с Путиным на саммите G20, который состоится 14-15 декабря. Зеленский настаивал, что Украина находится в лучшей переговорной позиции из-за потерь России на поле боя.

Пока нет подтверждения, планирует ли Путин вообще присутствовать на самом саммите.

«Это невозможно», - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков журналистам AFP в Нью-Дели, повторив требование Москвы: встреча возможна только в российской столице.

На вопрос, рассматривает ли Кремль альтернативное место для встречи с Зеленским, Песков ответил, что готовность встретиться существует - «в Москве».

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