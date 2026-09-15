В Самарской области РФ пылает Сызранский НПЗ 4 15.09.2026, 8:28

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Огромный столб черного дыма поднимается над промышленной зоной.

Ночью 15 сентября украинские войска массированно атаковали Самарскую область РФ. Целью удара на территории региона стал Сызранскй нефтеперерабатывающий завод.

В результате атаки на территории предприятия возник пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Результаты обстрела

По предварительной информации, после прилета украинских беспилотников на Сызранском НПЗ горят резервуары с нефтепродуктами. Огромный столб черного дыма поднимается над промышленной зоной.

В целом на Сызранском НПЗ зафиксировано несколько точек горения после атаки украинских БПЛА. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что регион атаковали БПЛА.

По информации российского чиновника, в течение ночи Самарскую область атаковали более 40 беспилотников. Губернатор подтвердил, что после атаки зафиксированы повреждения промышленного предприятия и жилых домов.

При этом он утверждает, что силы ПВО и мобильные огневые группы «отразили массированный удар». Федорищев отметил, что в регионе работает оперативный штаб.

Что известно о предприятии

Сызранский нефтеперерабатывающий завод – крупное градообразующее предприятие в Самарской области РФ, входящее в состав структуры «Роснефти». Проектная перерабатывающая мощность составляет около 8,5–8,9 млн тонн нефти в год. НПЗ производит автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95), дизельное топливо стандарта Евро-5, мазут, авиакеросин, битум. В среднем за год завод выпускает порядка 1,5 млн тонн дизеля и 800 тыс. тонн бензина.

Перерабатывает западносибирскую нефть, а также сырье, добываемое в Самарском регионе ("Самаранефтегаз"). Сызранский НПЗ играет стратегическую роль в системе снабжения российских оккупационных войск по нескольким ключевым направлениям.

НПЗ влияет на поставки дизельного топлива для бронетехники. Завод производит существенные объемы дизельного топлива, закрывающие потребности Центрального и Южного военных округов.

Также завод выпускает реактивное топливо, применяемое для заправки военной авиации (истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов ВКС РФ).

Из-за высокого значения завода для военно-промышленного комплекса и логистики РФ, Сызранский НПЗ регулярно становится целью для атак украинских БПЛА.

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