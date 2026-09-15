Удары ВСУ подорвали производство взрывчатки в РФ 3 15.09.2026, 6:30

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru

Москва запретила вывоз серной кислоты.

Власти РФ внезапно перекрыли экспорт серной кислоты. Постановление о запрете вывоза 12 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили российские СМИ.

Новые правила начнут действовать через 10 дней после официального опубликования постановления. Ограничения будут сохраняться до 31 декабря 2026 года.

Вывоз серной кислоты за пределы РФ будет возможен только в экстренных случаях и по согласию Мишустина или его заместителей.

Решение прокомментировал авторитетный экономический обозреватель Станимир Добрев. Он связал ограничение экспорта с ударами украинских БПЛА по химическим предприятиям РФ.

- Россия запретила экспорт серной кислоты до конца 2026 года. Ранее Россия признавала нехватку производства серы, которая, скорее всего, связана с украинскими ударами, — написал он.

Серная кислота нужна российской промышленности не только для производства удобрений. Она используется в том числе при изготовлении взрывчатых веществ.

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