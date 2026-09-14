Армения требует извинений от Лукашенко 7 14.09.2026, 22:18

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До тех пор страна не вернет посла в Беларусь.

Консультации с послом Армении будут продолжаться до тех пор, пока Минск не представит объяснения или не принесет извинения за прежние высказывания Лукашенко. Об этом, по сообщению «Арменпресс», заявил спикер Национального собрания страны Рубен Рубинян.

- Знаете ли вы, почему посла в Беларуси отозвали для консультаций? Это произошло после того, как Лукашенко публично заявил, что они планировали 44-дневную войну совместно с Азербайджаном, — сказал Рубинян. — Беларусь — страна, входящая в ОДКБ, то есть в тот же оборонный союз, что и мы.

13 июня 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой официальный представитель страны не поедет в Беларусь, пока у власти в Минске находится Лукашенко. Глава армянского правительства сказал об этом в контексте заявлений белорусского диктатора.

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