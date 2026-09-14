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Украинские пилоты готовятся пересесть на новый натовский истребитель

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  • 14.09.2026, 22:57
  • 4,120
Украинские пилоты готовятся пересесть на новый натовский истребитель

Французские инженеры работают над интеграцией авиабомб AASM Hammer на шведский Gripen.

Le Figaro пишет, что Франция активно подключилась к подготовке перехода украинской боевой авиации на западный истребитель Gripen.

Французские инженеры уже работают над интеграцией управляемых авиабомб AASM Hammer на Gripen. Это важная техническая деталь: такие авиабомбы Украина уже использует с советских самолетов и французских истребителей Mirage 2000.

Интеграция AASM Hammer на Gripen позволит украинской авиации применять уже освоенное французское вооружение на новой платформе. Это может упростить переход на шведские истребители и снизить зависимость от исключительно американского вооружения, включая корректируемые авиабомбы.

Одновременно Франция вместе со Швецией хочет участвовать в первоначальной подготовке украинских летчиков, в том числе для шведских истребителей Gripen. Это означает, что речь идет не только о будущей передаче самолетов, но и о более широкой перестройке украинской авиации под несколько западных платформ.

Шведский Gripen создавался с учетом эксплуатации в сложных условиях, рассредоточенного базирования и относительно быстрой подготовки инфраструктуры.

Для Украины, которая живет под постоянной угрозой российских ракетных и дроновых ударов по аэродромам, это особенно важно.

Переход авиации на западные самолеты — это не только вопрос самих истребителей. Нужны подготовленные пилоты, инженеры, логистика, совместимое вооружение, обслуживание и ремонт. Чем больше уже применяемых боеприпасов удастся интегрировать на новые платформы, тем быстрее самолеты смогут приносить реальную пользу на фронте.

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