Отток капитала из РФ при правлении Путина превысил 100% ВВП 2 14.09.2026, 19:55

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Кремль пытается скрыть данные.

Российская экономика на протяжении десятилетий живет в режиме масштабного оттока капитала за рубеж, который за последние четверть века превысил 100% ВВП, следует из подсчетов близкого правительству Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), пишет The Moscow Times.

По оценкам ЦМАКП, за последние 10 лет реальный сектор РФ ежегодно терял 3% ВВП в результате оттока капитала. А общий отток из экономики на протяжении последних трех десятилетий держится в среднем на уровне 4-5% ВВП в год.

Рекордное бегство капитала, как следует из данных ЦМАКП, Россия пережила в 2022 году: более 12% ВВП «утекло» за рубеж на фоне ухода западных компаний и эмиграции сотен тысяч граждан, которые вывозили с собой сбережения и деньги от продажи активов.

Более 10% ВВП за год «утекло» из страны в 2014 году, после аннексии Крыма и первой волны западных санкций. Сопоставимый отток — также около 10% ВВП — Россия переживала лишь во время глобального финансового кризиса 2008-09 гг.

«Чистый отток капитала из отечественного реального сектора имеет хронический характер — он наблюдается на протяжении нескольких десятилетий. Вместе с чистым оттоком инвестиционных доходов из реального сектора он устойчиво колеблется в пределах 4-5% ВВП», — говорится в докладе ЦМАКП. Накопленным итогом за 2001-25 гг. отток из реального сектора превысил 110% ВВП, а всего из экономики — 130% ВВП.

«В 2025 году из-за уменьшения чистых выплат предприятиями за рубеж инвестиционного дохода произошло снижение этого показателя до уровня менее 2%ВВП. Однако пока неясно насколько устойчивым является это изменение», — указывают эксперты.

Это высокие показатели по мировым меркам для стран с сопоставимым уровнем дохода, подчеркивает ЦМАКП. Например, в Венгрии, Словакии и Таиланде чистый отток капитала держится ниже 1% ВВП в год, в Аргентине и ЮАР — ниже 0,5% ВВП, а Болгария, Польша, Египет, Индия, Бразилия живут с чистым притоком капитала.

Российский ЦБ, который прежде публиковал статистику по вывозу капитала частным сектором, засекретил ее вскоре после начала войны. Его исторические данные, впрочем, показывают, что за 2001-21 гг. накопленный отток из России достиг $780,8 млрд. Это 65,77 трлн рублей по текущему курсу — сумма, которая в 1,5 раза превышает годовой размер федерального бюджета (44 трлн рублей) и больше золотовалютных резервов страны ($769 млрд на 1 сентября). За 27 лет с 1994 года, по данным ЦБ, отток капитала из России составил $907,4 млрд, а к текущему моменту, вероятнее всего, превысил $1 трлн.

Накопленные за рубежом за последние 30 лет чистые (за вычетом обязательств) активы нефинансового сектора превышают 40% текущего российского ВВП, говорится в докладе ЦМАКП. Это около более 85 трлн рублей, или $1 трлн в денежном выражении. «Часть этих активов, несомненно, связана с воспроизводственными процессами — обеспечивает контроль за находящимися за рубежом элементами инфраструктуры, производственных цепочек, служит обеспечением для сделок, дает доступ к технологическим решениям и др. В то же время, очевидно, при таком масштабе и таком постоянстве значительная часть этих вложений по отношению к потребностям производства избыточна», — пишут эксперты ЦМАКП.

Ранее выведенные активы, по их мнению, можно использовать «для воссоздания целостных производственных цепочек внутри России». Чтобы ограничить отток капитала, ЦМАКП предлагает обложить налогом иностранные активы российских компаний, а также провести амнистию выведенных из России денег, установив фиксированный сбор за их возвращение в страну.

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