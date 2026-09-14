Дроновая атака по Украине шла через ретрансляторы в Беларуси 20 14.09.2026, 22:24

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Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины.

Последние дроновые удары России по западу Украины координировались через ретрансляторы на территории Беларуси. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, — все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны», — сказал Демченко.

Отметим, что на прошлой неделе начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко заявил о возобновлении работы ретрансляторов в Беларуси.

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