Минчанин показал, как выглядел проспект Независимости 100 лет назад 1 14.09.2026, 15:55

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Узнаете?

Минчанин oleg_grabowski показал, как выглядел главная столичная магистраль в 1935 году.

«Узнаете проспект Независимости почти 100 лет назад? – пишет он. – Улица Захарьевская, Минск, 1935 год. Фотограф около центрального McDonalds смотрит в сторону современной площади Победы, чуть вперед и справа – Александровский сквер.

Минчане вспомнили историю проспекта Независимости. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Насколько знаю проспект в современном широком виде стали строить до войны и, соответственно, под снос пошли здания, чтобы расширить и выровнять улицу. Получается, что Минск пострадал ещt до войны от сноса, а потом уже говорили, что, мол, после войны одни руины остались.

- До войны его расширение было едва заметно. Некоторые здания строили чуть дальше от проезжей части.

- С 1919 года – Советская, но это неприметное название, как в 1918 и с 1941 по 1944 – Гауптштрассе. Захарьевская – название улицы в умах масс, пока она выглядела так, как выглядит на фото.

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