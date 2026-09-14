Минчанин показал, как выглядел проспект Независимости 100 лет назад

Минчанин показал, как выглядел проспект Независимости 100 лет назад1
- 14.09.2026, 15:55
- 3,966
Узнаете?
Минчанин oleg_grabowski показал, как выглядел главная столичная магистраль в 1935 году.
«Узнаете проспект Независимости почти 100 лет назад? – пишет он. – Улица Захарьевская, Минск, 1935 год. Фотограф около центрального McDonalds смотрит в сторону современной площади Победы, чуть вперед и справа – Александровский сквер.
Минчане вспомнили историю проспекта Независимости. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Насколько знаю проспект в современном широком виде стали строить до войны и, соответственно, под снос пошли здания, чтобы расширить и выровнять улицу. Получается, что Минск пострадал ещt до войны от сноса, а потом уже говорили, что, мол, после войны одни руины остались.
- До войны его расширение было едва заметно. Некоторые здания строили чуть дальше от проезжей части.
- С 1919 года – Советская, но это неприметное название, как в 1918 и с 1941 по 1944 – Гауптштрассе. Захарьевская – название улицы в умах масс, пока она выглядела так, как выглядит на фото.