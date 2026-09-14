закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода в Беларуси 15 сентября

  • 14.09.2026, 15:15
Какой будет погода в Беларуси 15 сентября

Ожидается температурный контраст.

В Беларуси 15 сентября ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, местами - плюс 3-5 градусов. Днем будет 18-23 градуса выше нуля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар