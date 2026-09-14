Какой будет погода в Беларуси 15 сентября
- 14.09.2026, 15:15
Ожидается температурный контраст.
В Беларуси 15 сентября ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, местами - плюс 3-5 градусов. Днем будет 18-23 градуса выше нуля.