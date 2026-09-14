Жители Сухарево жалуются на отключение воды 14.09.2026, 14:50

Никиких предупреждений об этом не было.

Минчанка blopolo7 пишет в Threads о постоянных проблемах с водоснабжением в микрорайоне Сухарево.

«Как же меня достало Сухарево из-за постоянных проблем с водой, - говорит она. - Я вчера возвращалась в районе 21:00, на подъезде никакого оповещения не было что горячей воды не будет. Зато теперь ее выключили в 8:30 и включат только завтра вечером.

20 минут в очереди дозвониться в ЖЭС. И это не единичный случай когда тупо не предупреждают!

У меня перерыто полрайона, я хожу по грязи (с недавнего времени решили досочки положить)».

Пользователи соцсети посоветовали автору поста использовать спейиальное приложение.

«Поставьте 115.бел, добавьте свой адрес в избранное. Будете в курсе аварий. Они не могут физически успеть расклеить объявления за короткий срок в случае аварии», - написал один из комментаторов.

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