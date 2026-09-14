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Пирс Броснан рассказал, кто может стать новым Джеймсом Бондом

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  • 14.09.2026, 14:27
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Пирс Броснан рассказал, кто может стать новым Джеймсом Бондом
Пирс Броснан
Фото: Getty Images

Кастинг должен удивить зрителей.

Актер Пирс Броснан считает, что следующим Джеймсом Бондом может стать актер, имя которого сейчас не на слуху. Исполнитель роли агента 007 в четырех фильмах уверен, что создатели новой картины способны отказаться от очевидных кандидатов и сделать неожиданный выбор, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Есть много хороших претендентов и множество отличных актеров. Они вполне могут пойти совершенно неожиданным путем и выбрать кого-то, о ком никто из нас даже не знает», — сказал Броснан в интервью The Times.

Актер не стал называть конкретных фаворитов. По его словам, жена даже попросила его не вмешиваться в обсуждение кастинга, поскольку любое его предположение моментально разойдется по СМИ.

Броснан сыграл Джеймса Бонда в четырех фильмах с 1995 по 2002 год, начиная с «Золотого глаза» и заканчивая «Умри, но не сейчас». При этом собственные фильмы о 007 он сейчас пересматривать не хочет.

«Я теперь просто зритель, который ждет следующего Бонда и желает ему удачи», — признался актер.

Новый фильм о Бонде снимет Дени Вильнев. Amazon MGM Studios уже наняла кастинг-директора Нину Голд, которая работала над «Короной», несколькими фильмами «Звездных войн», «Марсианином» и «Конклавом».

Официального решения по главной роли пока нет. Среди актеров, которых СМИ называют претендентами, — Каллум Тернер, Джейкоб Элорди, Аарон Тейлор-Джонсон, Харрис Дикинсон и Джек Лоуден.

Сам Броснан ранее шутил, что мог бы вернуться к роли постаревшего Бонда. В 2025 году он говорил, что с удовольствием рассмотрел бы предложение Вильнева, даже если для роли понадобились бы накладные волосы и протезы.

Теперь актер скорее готов наблюдать за тем, кого выберут на смену ему и Дэниелу Крейгу.

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