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ВСУ задействовали истребители F-16 для отражения атак реактивных дронов

  • 14.09.2026, 14:21
  • 1,472
ВСУ задействовали истребители F-16 для отражения атак реактивных дронов
иллюстративное фото

Об этом сообщил Зеленский.

Силы обороны задействовали истребители F-16 для отражения российских атак с применением реактивных беспилотников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона «Єдині новини» во время визита в Канаду.

«Мы используем соответствующие ракеты (речь идет об AIM-9, AIM-120) на F-16 для сбития реактивных дронов. Это дорого, но иногда — когда тот или иной реактивный дрон больше нечем сбить, а человеческая жизнь важнее и ценнее, — против таких дронов задействовали F-16», — рассказал президент Украины.

Он также добавил, что во время визита в Канаду ознакомился с украинско-канадской разработкой недорогой ракеты для борьбы с реактивными дронами. Зеленский сообщил, что украинские специалисты уже создали соответствующую систему и ожидают прибытия канадских и украинских специалистов в Украину для проведения ее испытаний в реальных условиях.

По его словам, вопрос противодействия реактивным дронам сейчас является одним из приоритетных, поэтому Украина ищет соответствующие решения как внутри страны, так и за рубежом. В то же время президент подчеркнул важность развития собственного производства, отметив, что ключевым критерием остается то, кто сможет быстрее и качественнее уничтожать такие дроны. Он также добавил, что в Украине над вопросом уничтожения реактивных беспилотников работают несколько команд.

Украина перехватывает лишь около 60% реактивных беспилотников, тогда как против других моделей она обычно достигает показателей в 90−95%, заявлял начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат.

11 января в ГУР сообщили, что россияне во время комбинированных воздушных атак на Украину в январе 2026 года впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат Герань-5 . БПЛА имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. По данным украинской разведки, оккупанты также прорабатывают варианты применения Герани-5 с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25.

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