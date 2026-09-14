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Папа Лев XIV назначил нового главу белорусских греко-католиков

  • 14.09.2026, 14:17
  • 1,186
Папа Лев XIV назначил нового главу белорусских греко-католиков
Леонтий Тумовский

Им стал уроженец Полоцка Леонтий Тумовский.

Папа Лев XIV назначил нового апостольского администратора для греко-католиков Беларуси (фактически руководителя Белорусской греко-католической церкви), сообщает «Хрысціянская візія».

14 сентября Папа Лев XIV принял прошение об отставке архимандрита Сергея Гаека, поданное им в связи с достижением преклонного возраста. Архимандрит Гаек возглавлял Апостольскую администратуру для греко-католиков в Беларуси с 1994 года. Отец Александр Надсон, в свою очередь, был руководителем греко-католиков в эмиграции.

Сергей Гаек был поляком по происхождению, он родился в 1949 году в Лышковицах Лодзинского воеводства.

Новым апостольским администратором этой церковной структуры Папа назначил белоруса, отца Леонтия Тумовского.

Леонтий Тумовский

Леонтий (в миру Александр) Тумовский родился 9 июля 1973 года в Полоцке, где окончил школу. Учился в Украинском католическом университете. С 2003 года был настоятелем Борисоглебского монастыря в Полоцке и настоятелем прихода священномученика Иосафата Кунцевича. В 2006 году был назначен протопресвитером Восточного протопресвитерата Белорусской греко-католической церкви.

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