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Коул прилетел в Вильнюс

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  • 14.09.2026, 14:02
  • 1,700
Коул прилетел в Вильнюс
Джон Коул (слева) и Кястутис Будрис
Фото: МИД Литвы

Он обсудил с главой МИД Литвы освобождение белорусских политзаключенных.

Спецпредставитель Трампа по Беларуси Джон Коул в понедельник находится с визитом в Литве и уже встретился с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, пишет Radior.

Стороны обсудили освобождение белорусских политзаключенных, продолжение репрессий и поддержку Минском российской агрессии против Украины.

Также был обсужден вопрос нелегальной миграции и обнаруженных туннелей под литовско-белорусской границей, которые, по словам Будриса, используются для переправки мигрантов.

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