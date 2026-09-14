Коул прилетел в Вильнюс

Коул прилетел в Вильнюс1
- 14.09.2026, 14:02
- 1,700
Он обсудил с главой МИД Литвы освобождение белорусских политзаключенных.
Спецпредставитель Трампа по Беларуси Джон Коул в понедельник находится с визитом в Литве и уже встретился с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, пишет Radior.
Стороны обсудили освобождение белорусских политзаключенных, продолжение репрессий и поддержку Минском российской агрессии против Украины.
Также был обсужден вопрос нелегальной миграции и обнаруженных туннелей под литовско-белорусской границей, которые, по словам Будриса, используются для переправки мигрантов.