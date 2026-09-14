Коул прилетел в Вильнюс 1 14.09.2026, 14:02

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Джон Коул (слева) и Кястутис Будрис

Фото: МИД Литвы

Он обсудил с главой МИД Литвы освобождение белорусских политзаключенных.

Спецпредставитель Трампа по Беларуси Джон Коул в понедельник находится с визитом в Литве и уже встретился с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, пишет Radior.

Стороны обсудили освобождение белорусских политзаключенных, продолжение репрессий и поддержку Минском российской агрессии против Украины.

Также был обсужден вопрос нелегальной миграции и обнаруженных туннелей под литовско-белорусской границей, которые, по словам Будриса, используются для переправки мигрантов.

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