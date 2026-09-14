Колумбийские наемники РФ сдались в плен ВСУ 2 14.09.2026, 13:34

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Россиян заставляли гнать их на штурм под дулами автоматов.

В сети появилась видеозапись сдачи в плен иностранных наемников, которых российское командование бросило на растерзание в Украине.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», колумбийцы, завербованные в ряды оккупационных войск РФ, сдались в плен украинским защитникам из 33-й ОМБр, чтобы спасти свою жизнь.

Из-за значительных потерь на фронте РФ активно вербует иностранных граждан, обещая им большие деньги и «тыловую службу». Однако уже менее чем через два месяца иностранцы оказываются на передовой в роли «пушечного мяса».

Украинский военнослужащий рассказал, как происходил захват в плен латиноамериканских наемников:

«Утром по радио сообщают, что российские военные идут с автоматами. Ротный вызывает: «Кузя, выйди, встреть военных РФ». Выбегаю под деревья, сажусь, смотрю — идут. Они только меня заметили, как начали складывать автоматы на дорогу. И первый начинает ложиться, и остальные уже вслед за ним... Общались на языке жестов. Я показывал «право-лево», показывал «прямо». Но лучше всего они поняли, когда я сказал «Let's go» — они бежали как сайгаки», — вспоминает украинский воин.

По словам пленных, у них не было ни единого шанса отступить: сзади их ждали заградительные отряды, тюрьма или расстрел на месте.

«Их буквально гнали на штурм под дулами автоматов. Либо вы идете штурмовать окопы, либо вы здесь остаетесь «двусотыми» — мы вас расстреляем. Ни воды не давали, ни еды. Они 5–6 дней просидели без воды и еды», — добавил украинский военный.

В итоге добровольная сдача в плен украинским Силам обороны стала для колумбийцев единственной возможностью выжить в «мясных штурмах» российского командования.

Пятеро колумбийских наемников армии РФ сдались в плен бойцам 33-й ОМБр

Иностранцы в рядах армии РФ признаются, что их гнали на "мясные штурмы" под угрозой расстрела. Колумбийские наемники сдались в плен украинским военным.

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