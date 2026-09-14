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Польша значительно увеличит расходы на безопасность

  • 14.09.2026, 13:10
Польша значительно увеличит расходы на безопасность
Фото: Charter97.org

Почти 5% ВВП.

Правительство Польши значительно увеличит расходы на безопасность. Об этом в Сейме заявил министр финансов и экономики Анджей Доманьски. По его словам, решение принято на фоне последних действий Кремля: российские беспилотники ударили по грузовикам в непосредственной близости от польской границы, а также повредили поезд, следовавший из Киева в Варшаву, передает «Польское радио».

«Наше правительство приняло решение радикально увеличить расходы на безопасность. И в этом, и в следующем году они составят 200 миллиардов злотых — почти 5% нашего ВВП. Думаю, это чрезвычайно важно именно в контексте последних часов. Я также хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы приняли решение существенно увеличить финансирование Агентства внутренней безопасности и Агентства разведки», — заявил Доманьски.

По словам министра, для финансирования «купола безопасности» необходима сильная и устойчивая к потрясениям экономика. Он заверил, что фундамент польской экономики остается прочным, а масштаб преобразований последних десятилетий признают во всем мире.

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