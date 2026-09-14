В Беларуси внезапно подняли по тревоге танковый батальон 14.09.2026, 13:09

Подразделение должно в кратчайшие сроки подготовиться к выполнению задач.

Привести танковый батальон 19-й отдельной механизированой бригады (Заслоново, Витебская область) в готовность к «выполнению задач по предназначению в штате мирного времени» распорядился государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

По информации Министерства обороны, в рамках проверки боевой готовности 14 сентября соответствующий приказ оперативному дежурному на пункте управления Генерального штаба вручил заместитель госсекретаря Андрей Горбатенко.

Сообщается, что батальону «поставлена задача привести себя в готовность в кратчайшие сроки, после этого совершить марш в указанный район, подготовить вооружение и военную технику к применению, выполнить огневые задачи из штатного вооружения, танков и стрелкового оружия». После этого будут проведены «контрольные занятия по тактической, тактико-специальной, огневой и физической подготовке».

«Начиная очередной этап проверки, мы говорили, что будем проверять, как функционирует система управления всем силовым блоком. Поэтому порядок доведения таких распоряжений каждый раз будет разным. Мы проверяем, как работает вся система управления, как должностные лица способны своевременно принимать решения, своевременно доводить задачи и контролировать выполнение поставленных задач», — заявил Горбатенко.

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