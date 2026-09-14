Ученые обнаружили неожиданное свойство помидоров 14.09.2026, 13:18

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Экстракт цельных плодов способен подавлять рост раковых клеток.

Помидоры способны запускать в организме процессы, которые могут сыграть важную роль в борьбе со смертельно опасным заболеванием, пишет «Курсор».

Обычные помидоры могут содержать вещества, способные воздействовать на процессы, связанные с развитием рака желудка. Однако речь пока не идет о доказанном способе профилактики или лечения заболевания у людей: противоопухолевые свойства томатов изучались в лабораторных условиях.

Итальянские ученые исследовали экстракты цельных помидоров и обнаружили, что их воздействие на опухолевые клетки нельзя объяснить исключительно ликопином — одним из наиболее известных компонентов томатов. Результат оказался связан с совокупностью содержащихся в плодах веществ.

Что произошло с раковыми клетками

В ходе экспериментов экстракты некоторых сортов томатов замедляли способность клеток рака желудка размножаться и распространяться.

Исследователи также обнаружили изменения в клеточном цикле. Они затрагивали в том числе белки семейства ретинобластомы, участвующие в контроле деления клеток. Одновременно активировались механизмы апоптоза — естественного процесса запрограммированной гибели поврежденных или ненужных клеток.

Именно сочетание этих эффектов рассматривается как одно из возможных объяснений наблюдаемого противоопухолевого действия.

Дело оказалось не только в ликопине

Результат важен еще по одной причине. Томаты часто связывают с потенциальной пользой для здоровья прежде всего благодаря ликопину — растительному пигменту с антиоксидантными свойствами.

Однако лабораторные данные указывают, что попытка выделить одно «главное» полезное вещество может чрезмерно упрощать картину. Различные соединения цельного продукта способны взаимодействовать между собой и давать эффект, которого нельзя добиться с помощью одного компонента.

Кроме того, эффективность отличалась в зависимости от сорта помидоров, что указывает на возможное значение их химического состава.

Помидоры пока нельзя считать лекарством от рака

Полученные результаты не означают, что употребление помидоров способно вылечить рак желудка или гарантированно предотвратить его появление. Лабораторное воздействие экстракта непосредственно на раковые клетки существенно отличается от того, что происходит после употребления продукта человеком.

Следующим этапом должно стать дальнейшее изучение обнаруженного механизма и проверка того, сохраняется ли эффект в более сложных биологических условиях.

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