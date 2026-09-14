Экс-вратарь сборной Беларуси — о сыне, которого подозревают в убийстве беременной: Надеюсь на чудо 7 14.09.2026, 13:28

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Алексей Гавриленок

Александр Гавриленок подтвердил, что его сын задержан.

Экс-вратарь сборной Беларуси по хоккею Александр Гавриленок подтвердил Betting.team, что его сын, хоккейный судья Алексей Гавриленок, задержан по подозрению в убийстве 43-летней минчанки Татьяны Мартищенко. Сообщалось, что женщина на момент убийства была беременна от Алексея Гавриленка.

«Я пока знаю не больше вашего, нахожусь не в Минске, читаю новости в интернете. Да, Алексей задержан, обвинения пока не предъявлены, ведется следствие. Надеюсь на какое-то чудо, возможно, ошибка или что-то еще… Как себя можно чувствовать себя в такой ситуации? Поймите сами — очень плохо», — сказал Александр Гавриленок.

Напомним, 11 сентября МВД сообщило, что пропавшую женщину, которая находилась на пятом-шестом месяце беременности, нашли убитой. По подозрению в преступлении задержали 38-летнего жителя Минска, с которым погибшая состояла в близких отношениях.

Следователям он признался, что «имел с погибшей близкую связь и знал, что она ждет от него ребенка». При этом он официально состоял в других отношениях, из-за чего у них возникали конфликты.

Как рассказал сам фигурант, в ходе очередной ссоры он несколько раз ударил жертву ножом, а затем вынес тело из квартиры в спортивной сумке. В отрывке, показанном ведомством, есть момент, как он проходит через арку с той самой сумкой. Судя по всему, это было днем. Далее он вывез и закопал тело в лесу в Минском районе, по пути купив лопату и избавившись от улик: выбросил под мостом окровавленные вещи и телефон погибшей Татьяны.

Подозреваемый был установлен и задержан в течение суток, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По подозрению в убийстве минчанки задержали бывшего хоккеиста и арбитра Алексея Гавриленка, сообщила «Трибуна».

Сайт Федерации хоккея Беларуси уже убрал профиль Гавриленка-младшего со своего ресурса. Он выступал за юношеские и молодежную сборные Беларуси, играл в ряде клубов белорусской экстралиги, а после завершения карьеры спортсмена стал хоккейным судьей.

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