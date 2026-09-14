закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-вратарь сборной Беларуси — о сыне, которого подозревают в убийстве беременной: Надеюсь на чудо

7
  • 14.09.2026, 13:28
  • 5,508
Экс-вратарь сборной Беларуси — о сыне, которого подозревают в убийстве беременной: Надеюсь на чудо
Алексей Гавриленок

Александр Гавриленок подтвердил, что его сын задержан.

Экс-вратарь сборной Беларуси по хоккею Александр Гавриленок подтвердил Betting.team, что его сын, хоккейный судья Алексей Гавриленок, задержан по подозрению в убийстве 43-летней минчанки Татьяны Мартищенко. Сообщалось, что женщина на момент убийства была беременна от Алексея Гавриленка.

«Я пока знаю не больше вашего, нахожусь не в Минске, читаю новости в интернете. Да, Алексей задержан, обвинения пока не предъявлены, ведется следствие. Надеюсь на какое-то чудо, возможно, ошибка или что-то еще… Как себя можно чувствовать себя в такой ситуации? Поймите сами — очень плохо», — сказал Александр Гавриленок.

Напомним, 11 сентября МВД сообщило, что пропавшую женщину, которая находилась на пятом-шестом месяце беременности, нашли убитой. По подозрению в преступлении задержали 38-летнего жителя Минска, с которым погибшая состояла в близких отношениях.

Следователям он признался, что «имел с погибшей близкую связь и знал, что она ждет от него ребенка». При этом он официально состоял в других отношениях, из-за чего у них возникали конфликты.

Как рассказал сам фигурант, в ходе очередной ссоры он несколько раз ударил жертву ножом, а затем вынес тело из квартиры в спортивной сумке. В отрывке, показанном ведомством, есть момент, как он проходит через арку с той самой сумкой. Судя по всему, это было днем. Далее он вывез и закопал тело в лесу в Минском районе, по пути купив лопату и избавившись от улик: выбросил под мостом окровавленные вещи и телефон погибшей Татьяны.

Подозреваемый был установлен и задержан в течение суток, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По подозрению в убийстве минчанки задержали бывшего хоккеиста и арбитра Алексея Гавриленка, сообщила «Трибуна».

Сайт Федерации хоккея Беларуси уже убрал профиль Гавриленка-младшего со своего ресурса. Он выступал за юношеские и молодежную сборные Беларуси, играл в ряде клубов белорусской экстралиги, а после завершения карьеры спортсмена стал хоккейным судьей.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар