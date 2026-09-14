У Европы есть свой Ормуз и его могут закрыть для России 5 14.09.2026, 10:00

11,602

Об этом сообщил военный экономист.

Немецкий военный экономист Маркус Койпп призвал закрыть для страны-агрессора России выход из Балтийского моря. Об этом он заявил в комментарии для Frankfurter Rundschau, опубликованном 13 сентября.

Койпп отметил, что у Европы тоже есть свой Ормузский пролив. Это пролив Скагеррак между Данией, Норвегией и Швецией, который является единственным судоходным путем из Балтийского моря в Северное море и Атлантику. Через Скагеррак проходит один из самых загруженных морских маршрутов в мире.

По словам военного экономиста, перекрытие этого маршрута стало бы мощным ударом для России, но для такого шага требуется политическое мужество ЕС. Койпп подчеркнул, что Владимир Путин понимает только язык силы. По его мнению, Евросоюз только сейчас начинает «преодолевать собственный страх перед Россией и развивать нечто вроде хребта». Поэтому пока Европа далека от такой позиции, добавил он.

Экономист поддержал новые санкции ЕС против России, при этом назвав предыдущие пакеты недостаточно жесткими. Он призвал к более жестким мерам против российского «теневого флота», приведя в пример Италию, где военно-морские силы останавливают и обыскивают суда.

По его словам, у Европы есть все средства для таких действий, вопрос заключается лишь в желании. Он подчеркнул, что именно такая позиция необходима, если ЕС серьезно настроен защищать себя от российской агрессии, ведь закрытие Скагеррака нанесло бы экономике РФ гораздо больший ущерб, чем все предыдущие санкционные пакеты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com