Российская армия потерпела крупное поражение на Донбассе 9 14.09.2026, 7:39

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Оккупанты фактически в окружении.

Вооруженные силы России в Украине были вынуждены оставить более 200 кв км на главном направлении наступления в Донецкой области, потеряв ключевой плацдарм близ Лимана, с которого планировали атаковать с севера пояс «городов-крепостей» Донбасса.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Клеман Молен, а позднее подтвердили Rochan Consulting и американский Институт изучения войны (ISW).

В результате продолжавшегося 4 месяца контрнаступления и нескольких механизированных штурмов ВСУ последовательно освободили Новое (в июне), к середине августа достигли Колодезей, а затем провели ещё один штурм между Катериновкой и Новолюбовкой, фактически отрезав наступающую российскую группировку. В результате российская армия потеряла 240 кв км и провалила операцию по попытке окружения Славянско-Краматорской агломерации с севера, оценивает глава Rochan Consulting Конрад Музыка.

Итогом украинской операции стало полное обнуление территориальных завоеваний России с начала марта, пишет ISW. Помимо северного направления российские войска пытаются окружить пояс городов-крепостей с юга.

Украинским войскам удалось прорвать «очень старую линию обороны», и они зашли фактически в спину, в глубокий тыл группировки российских войск, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Войска РФ в этой зоне оказались «фактически в окружении», считает он: «Это в значительной степени оперативное окружение, но плотное: во многих населённых пунктах в районе Шандриголово ещё сидят российские бойцы, и снабжение у них только по воздуху».

«Можно констатировать отступление российской армии», — продолжает Ширяев: наступление ВСУ шло постепенно, населённый пункт за населённым пунктом переходили в серую зону там, где раньше уверенно себя чувствовали российские войска. Срезав выступ у Лимана, украинские силы сорвали планы российского командования по окружению городов-крепостей, пишет ISW.

«Ухудшение тактической ситуации» близ Лимана признают Z-каналы. «Рыбарь» связывает происходящее с «системной ложью в докладах наверх» и, как следствие, «неверной оценкой ситуации». «По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки „Запад“ для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется», — пишет канал.

Фактически сейчас «повторяется история с Купянском», считает Ширяев: «Точно так же тот же самый командующий группировкой „Запад“, Кузовлёв, докладывал об успехах в Купянске, после чего даже получил звание Героя России. Потом всё повернулось наоборот, а командование и высшее политическое руководство уже успело заявить об этом на весь мир. (...) Cейчас дело обстоит гораздо хуже, чем было в Купянске».

О переломе на фронте, впрочем, говорить преждевременно, единодушны военные аналитики. Однако контрнаступление ВСУ позволит отсрочить «наступление на северный Донбасс», отмечает Молен и согласен Ширяев. Источники Bloomberg, близкие к Кремлю, утверждают, что Владимир Путин ждет от военных полного захвата Донецкой области в ближайшие шесть месяцев. Ранее Кремль ставил крайним сроком конец года, а всего с начала войны Путин сдвигал «дедлайны» по Донбассу не менее 15 раз, писал ISW.

«Провальное для армии России лето закончилось, а осень начинается с огромного скандала вокруг Святогорска», — констатирует военный аналитик Ян Матвеев: вместо захвата города Путин получил масштабное контрнаступление ВСУ с освобождением критически важной территории. «Для российских войск этот кризис скорее локальный, но всё-таки кризис — отрицать это глупо. А перед украинскими войсками открываются важные перспективы на всём славянском направлении», — считает Матвеев.

«Если Вооружённые силы Украины добьются своего, полностью там закрепятся, им никто не будет мешать, они заведут своих дроноводов и так далее и весь район захватят, то дальше возникнет ситуация, что изменится дистанция обстрела. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку, на Славянск. Операторы дронов, которые находятся в районе Лимана, — украинские, потенциально, не сейчас, а в будущем — получат дистанцию 10–15 км для этих FPV-дронов. И массово, без особого риска, в безопасности, они начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки», — описывает перспективу Ширяев.

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