закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 13:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская армия потерпела крупное поражение на Донбассе

9
  • 14.09.2026, 7:39
  • 22,634
Российская армия потерпела крупное поражение на Донбассе

Оккупанты фактически в окружении.

Вооруженные силы России в Украине были вынуждены оставить более 200 кв км на главном направлении наступления в Донецкой области, потеряв ключевой плацдарм близ Лимана, с которого планировали атаковать с севера пояс «городов-крепостей» Донбасса.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Клеман Молен, а позднее подтвердили Rochan Consulting и американский Институт изучения войны (ISW).

В результате продолжавшегося 4 месяца контрнаступления и нескольких механизированных штурмов ВСУ последовательно освободили Новое (в июне), к середине августа достигли Колодезей, а затем провели ещё один штурм между Катериновкой и Новолюбовкой, фактически отрезав наступающую российскую группировку. В результате российская армия потеряла 240 кв км и провалила операцию по попытке окружения Славянско-Краматорской агломерации с севера, оценивает глава Rochan Consulting Конрад Музыка.

Итогом украинской операции стало полное обнуление территориальных завоеваний России с начала марта, пишет ISW. Помимо северного направления российские войска пытаются окружить пояс городов-крепостей с юга.

Украинским войскам удалось прорвать «очень старую линию обороны», и они зашли фактически в спину, в глубокий тыл группировки российских войск, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Войска РФ в этой зоне оказались «фактически в окружении», считает он: «Это в значительной степени оперативное окружение, но плотное: во многих населённых пунктах в районе Шандриголово ещё сидят российские бойцы, и снабжение у них только по воздуху».

«Можно констатировать отступление российской армии», — продолжает Ширяев: наступление ВСУ шло постепенно, населённый пункт за населённым пунктом переходили в серую зону там, где раньше уверенно себя чувствовали российские войска. Срезав выступ у Лимана, украинские силы сорвали планы российского командования по окружению городов-крепостей, пишет ISW.

«Ухудшение тактической ситуации» близ Лимана признают Z-каналы. «Рыбарь» связывает происходящее с «системной ложью в докладах наверх» и, как следствие, «неверной оценкой ситуации». «По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки „Запад“ для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется», — пишет канал.

Фактически сейчас «повторяется история с Купянском», считает Ширяев: «Точно так же тот же самый командующий группировкой „Запад“, Кузовлёв, докладывал об успехах в Купянске, после чего даже получил звание Героя России. Потом всё повернулось наоборот, а командование и высшее политическое руководство уже успело заявить об этом на весь мир. (...) Cейчас дело обстоит гораздо хуже, чем было в Купянске».

О переломе на фронте, впрочем, говорить преждевременно, единодушны военные аналитики. Однако контрнаступление ВСУ позволит отсрочить «наступление на северный Донбасс», отмечает Молен и согласен Ширяев. Источники Bloomberg, близкие к Кремлю, утверждают, что Владимир Путин ждет от военных полного захвата Донецкой области в ближайшие шесть месяцев. Ранее Кремль ставил крайним сроком конец года, а всего с начала войны Путин сдвигал «дедлайны» по Донбассу не менее 15 раз, писал ISW.

«Провальное для армии России лето закончилось, а осень начинается с огромного скандала вокруг Святогорска», — констатирует военный аналитик Ян Матвеев: вместо захвата города Путин получил масштабное контрнаступление ВСУ с освобождением критически важной территории. «Для российских войск этот кризис скорее локальный, но всё-таки кризис — отрицать это глупо. А перед украинскими войсками открываются важные перспективы на всём славянском направлении», — считает Матвеев.

«Если Вооружённые силы Украины добьются своего, полностью там закрепятся, им никто не будет мешать, они заведут своих дроноводов и так далее и весь район захватят, то дальше возникнет ситуация, что изменится дистанция обстрела. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку, на Славянск. Операторы дронов, которые находятся в районе Лимана, — украинские, потенциально, не сейчас, а в будущем — получат дистанцию 10–15 км для этих FPV-дронов. И массово, без особого риска, в безопасности, они начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки», — описывает перспективу Ширяев.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар