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Том Холланд стал самым кассовым актером в мире

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  • 14.09.2026, 7:36
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Том Холланд стал самым кассовым актером в мире
Том Холланд
Фото: Getty Images

Фильмы с его участием суммарно собрали $15,5 млрд.

Британский актер Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката. Фильмы с его участием суммарно собрали $15,5 млрд.

Как пишет DiscussingFilm, Холланд обогнал предыдущих рекордсменов рейтинга — Зои Салданью ($15,47 млрд) и Скарлетт Йоханссон ($15,4 млрд). Издание уточняет, что получить статус самого кассового актера Том Холланд смог благодаря участию в двух самых кассовых фильмах 2026 года — «Человек-паук: Новый день» ($2,4 млрд) и «Одиссея» ($1,4 млрд).

Тому Холланду 30 лет. Он стал самым молодым актером, когда-либо возглавлявшим список самых кассовых актеров.

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