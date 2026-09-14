Помешать «гулянию по буфету» 1 Александр Адельфинский

14.09.2026, 6:55

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Иллюстрация: kasparovru.com

Кремлевская агентура приступила к реализации преступных замыслов.

Z-террористы «гуляют по буфету», то есть орудуют, в странах Западной демократии. Слишком тревожно выглядят участившиеся теракты, «случайные» пожары и взрывы. Агентура как уже приступила к реализации преступных замыслов, так и тренируется перед выполнением еще более преступных приказов.

В числе подобных «тренировок» могут быть и гибридные, неявные, сделанные под несчастный случай, внезапное отравление, сердечный роковой приступ, суицид, смертельные «происшествия» с эмигрировавшими из России лидерами оппозиционных мнений.

Но до публичных фигур путинским бандитам бывает нелегко дотянуться, а вот «звездочки на погонах» плюс желание отточить киллерские навыки в среде пребывания зовут убийц покушаться на, быть может, не столь заметные фигуры. Поэтому под угрозой находится значительно более широкий круг: на «рядовых» могут, по сути, «репетировать».

Одновременно путинские спецслужбы в ближайшее время попытаются усилить попытки вербовки в среде иммигрантов, пользуясь естественным состоянием неизбежного стресса у многих и ощущением, у весьма немизерного количества, неуверенности в личной дальнейшей судьбе и их востребованности в новой жизни после иммиграции в новые для них страны.

Непременно увеличатся количество и интенсивность деструктивных системных действий по расколу в российской эмигрантской среде, сверху донизу и снизу доверху, в разных слоях – как более, так и менее политизированных. Это нужно z-террористам как для желаемой ими опоры в части уехавших, так и для того, чтобы антиимперские россияне не могли объединяться далее.

Этому можно и нужно противопоставлять осознанную и реализуемую – более значительную – солидарность в оппозиционной среде, начиная от повседневной взаимопомощи и идя к сложным и политизированным проявлениям эмигрантской жизни.

Каждый факт из попыток вербовки обязан приводить и к его публичному оглашению со стороны жертвы, и к обращению за защитой к тому государству, где живет человек.

Случаев, когда «все само пройдет», необходимо всячески избегать: не пройдет, а вот реагирование вовремя помешает рашистам-террористам «гулять по буфету» и совершать новые преступления!

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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