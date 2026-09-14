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США и Китай вступили в решающую космическую гонку

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  • 14.09.2026, 3:44
  • 4,004
США и Китай вступили в решающую космическую гонку

Победитель получит огромное технологическое и военное преимущество.

Следующие 10–20 лет в космосе могут определить, каким будет мир на протяжении последующих столетий. США вступили в гонку с Китаем за технологии, которые способны изменить не только космическую отрасль, но и мировой баланс сил, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

Главная ставка — полностью многоразовые ракеты, способные возвращаться на Землю, заправляться и снова отправляться в космос за считанные часы. Страна, которая первой создаст такую систему, получит огромное преимущество в коммерческом космосе, а затем и в военной сфере.

«Многоразовые запуски могут стать для космической отрасли тем же, чем закон Мура стал для компьютерных технологий. Чем дешевле, надежнее и чаще становятся запуски, тем быстрее растет вся космическая экономика. Тот, кто получит контроль над космосом, сможет создавать глобальные системы связи и наблюдения, управлять автономными аппаратами и быстро проецировать военную силу в любую точку планеты», — пишут авторы.

Китай уже понимает значение этой гонки. Пекин субсидирует более десятка компаний, работающих над многоразовыми ракетами, а также вкладывается в гиперзвуковые технологии, спутники и освоение лунных ресурсов.

США пока лидируют благодаря SpaceX, однако одной компании недостаточно для долгосрочного противостояния целой государственной системе. «Один выдающийся предприниматель и одна выдающаяся компания не могут заменить национальную стратегию», — пишут авторы.

Особенно остро стоит вопрос теплозащиты. После возвращения в атмосферу на скорости около 25 Маха современные системы требуют длительных проверок и ремонта. Китай уже финансирует исследования технологий, которые позволят приблизить космические аппараты к режиму работы обычного самолета.

Вашингтону предлагают не копировать китайскую модель, а объединить возможности государства и частного бизнеса. Для этого нужны инвестиции в исследования, испытательную инфраструктуру и первые коммерческие заказы.

«Космическая политика — это политика свободы», — убежден автор. По его мнению, США необходимо действовать уже сейчас, пока технологическое преимущество еще можно сохранить.

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